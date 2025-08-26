जमीन के नीचे से आ रही थी म्याऊं-म्याऊं की आवाज, पत्थर हटाकर देखा तो उड़ गए होश; Video देखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर बिल्लियों के फनी वीडियो वायरल होती रहते हैं. इसके अलावा ​बिल्लियां कई बार ऐसी हरकत करती हैं कि वो खुद ही मुसीबत में फंस जाती हैं. आपने बिल्लियों की मस्ती वाले कई वीडियो देखी होंगी लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं उसे देखने के बाद आप माथे में हाथ मार लेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे. एक छोटी सी बिल्ली ऐसी जगह मिली है जहां आप सोच भी नहीं सकते. अगर आपको लग रहा है​ कि बिल्ली किसी गाड़ी की डिग्गी, रसोई के बर्तन, किसी डिब्बे या संदूक में​ मिली है तो आप गलत हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जिंदा बिल्ली जमीन के नीचे मिली है.

कैसे गई जमीन के नीचे?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बिल्ली जमीन के नीचे फंसी हुई है. सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये कैसे हुआ. दरअसल वीडियो में दिखता है कि जमीन से म्याऊं-म्याऊं की आवाज आ रही है लेकिन आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. उसके बाद बड़ी मशक्कत से जमीन पर बिछे पत्थर को तोड़ा जाता है. अंदर जो निकलता है उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं. एक छोटी सी बिल्ली सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगे पत्थरों के नीचे दबी है. ये देखने के तुरंत बाद दूसरे पत्थर को हटाया जाता है और यहीं पर वीडियो खत्म हो जाती है लेकिन सबके मन में यही सवाल है कि बिल्ली जमीन के नीचे कैसे गई होगी.

लोग पूछ रहे एक ही सवाल

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @_alley_cats_allies नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. इतना ही नहीं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोग यही पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ और ये बिल्ली यहां यानी जमीन के नीचे कैसे पहुंच गई.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.