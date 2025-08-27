मेंढक के साथ उछलती नजर आई बिल्ली, लोग बोले 'संगत का असर' ; Video देखें
Frog Cat Viral Video: पहले बिल्ली मेंढक को उछलने का इशारा करती है और फिर उसी के साथ-साथ उछलती है. मेंढक और बिल्ली की इस गुजलबंदी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 27, 2025, 03:39 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के ढेरों वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो तो इतने फनी होते हैं कि चाहकर भी हंसी नहीं रुकती है. ज्यादातर जानवर चुलबुली हरकतें करते रहते हैं. कभी खुद से बड़े और ताकतवर जीव से पंगा ले लेते हैं. तो कभी आपस में मस्ती या लड़ाई करते नजर आते हैं. इसी के साथ जब कोई जानवर दूसरी प्रजाति के जानवर के साथ मटरगश्ती करते है जो ये दृश्य  देखने लायक होता है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक बिल्ली मेंढक की नकल करती नजर आ रही है.
बिल्ली ने मेंढक को कैसे किया कूदने का इशारा?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक कमरे में एक बिल्ली और मेंढक मस्ती कर रहे हैं. पहले मेंढक फुदकता है और उसके साथ उसी की तरह बिल्ली भी उछलती है. बिल्ली बार-बार मेंढक के साथ उछल रही है और मेंढक भी साथ दे रहा है. इस दौरान मेंढक रुक जाता है तो बिल्ली अपने पंजों से मेंढक को कूदने के लिए कहती है और मेंढक बिल्ली के कहने पर फिर से छलांग लगा देता है. मेंढक और बिल्ली की इस जुगलबंदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
कितने लोगों ने शेयर की वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @catslov1ngs नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और इस पर अब तक 95 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दी. इसी के साथ बड़ी संख्या में लोग इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं. इस वीडियो को अब तक 80 हजार से ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं.

लोगों ने किए मजेदार कमेंट
वीडियो देखने के बाद लोगों काफी फनी कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "चल ना बे आगे". दूसरे यूजर ने लिखा, "संगत का असर है". 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

