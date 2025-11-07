Advertisement
trendingNow12993097
Hindi Newsवायरल

घर के सामने से शख्स को उठा ले गया टाइगर, वीडियो देख सहम गए लोग; सोशल मीडिया पर Video हो रहा वायरल

Tiger Attack Viral Video: महाराष्ट्र के चंद्रपुर से जुड़ा एक टाइगर अटैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बाघ को गेट से निकलकर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर झपटते हुए दिखाया गया है. बताया जा रहा है कि यह घटना ब्रह्मपुरी के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के पास की है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 07, 2025, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Tiger Attack Viral Video: महाराष्ट्र के चंद्रपुर से जुड़ा एक टाइगर अटैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बाघ को गेट से निकलकर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर झपटते हुए दिखाया गया है. बताया जा रहा है कि यह घटना ब्रह्मपुरी के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के पास की है. वीडियो देखकर लोग दहशत में हैं और इसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है.

करीब 15 सेकंड का यह वीडियो X पर शेयर किया था. इसे 1.8 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 1800 से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो में व्यक्ति बाघ को देखकर उसकी ओर बढ़ता दिखाई देता है, जिससे कई लोग हैरान हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा जोखिम भरा कदम क्यों उठाएगा. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने वीडियो देखकर डर जताया वहीं कुछ ने सवाल किया कि क्या यह वीडियो असली है या AI से तैयार किया गया है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

रिटायर्ड IFS अधिकारी ने बताया वीडियो का सच

इस बीच, वीडियो की सच्चाई पर भारतीय वन सेवा (IFS) के रिटायर्ड अधिकारी सुसांत नंदा ने साफ कहा कि यह वीडियो पूरी तरह AI जनरेटेड फेक वीडियो है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह वीडियो असली नहीं है. बाघ आमतौर पर मनुष्य पर हमला नहीं करते जब तक उन्हें खतरा महसूस न हो या इंसान उनके इलाके में गलती से प्रवेश न करे. कृपया ऐसे फेक वीडियो पर विश्वास न करें. नंदा ने लोगों से अपील की कि वे डीपफेक और AI जनरेटेड वीडियो से सावधान रहें और वन्यजीवों के प्रति गलत धारणा न बनाएं. उन्होंने कहा कि इस तरह के फर्जी वीडियो लोगों के मन में बाघों जैसे वन्यजीवों के प्रति भय और नफरत पैदा कर रहे हैं.

 

नंदा ने जनता से आग्रह किया कि वे ऐसे भ्रामक कंटेंट को शेयर करने से बचें और किसी भी संदिग्ध वीडियो की पुष्टि किए बिना उसे आगे न बढ़ाएं. इस बीच आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है. इससे पहले उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बाघ को इंसान पर हमला करते दिखाया गया था. बाद में जांच में पता चला कि वह वीडियो भी AI से बनाया गया था.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

tiger attack viral video

Trending news

बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Supreme Court
बेजुबानों पर SC का फैसला सुन रोने वाली कौन हैं याचिकाकर्ता, कहा- ईश्वर न्याय करेगा..
Ajit Pawar
"जब जमीन सरकारी है, तो डील अवैध हुई न?" बेटे के 'घोटाले' पर आया अजित पवार का जवाब
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
Delhi airport
GPS Spoofing क्या है जिसने दिल्ली में पायलटों को दिया गच्चा! खतरनाक है ये टेक्निक
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
BSF News in Hindi
जहां पाकिस्तान बना रहा महिला आतंकी ब्रिगेड, वहीं BSF सशक्त कर रही भारत की बेटियां
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
Rahul Gandhi
'...वोट चोरी करूंगी',पुणे के बाद युवती ने बिहार में दिया वोट! सोशल मीडिया पर Viral
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
Indian Food Prices
अक्टूबर में थाली हुई सस्ती! सब्जियों और दालों के दाम गिरने से रसोई में लौटी रौनक
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने