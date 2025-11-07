घर के सामने से शख्स को उठा ले गया टाइगर, वीडियो देख सहम गए लोग; सोशल मीडिया पर Video हो रहा वायरल

Tiger Attack Viral Video: महाराष्ट्र के चंद्रपुर से जुड़ा एक टाइगर अटैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बाघ को गेट से निकलकर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति पर झपटते हुए दिखाया गया है. बताया जा रहा है कि यह घटना ब्रह्मपुरी के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के पास की है. वीडियो देखकर लोग दहशत में हैं और इसे अब तक लाखों बार देखा जा चुका है.

करीब 15 सेकंड का यह वीडियो X पर शेयर किया था. इसे 1.8 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 1800 से अधिक लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो में व्यक्ति बाघ को देखकर उसकी ओर बढ़ता दिखाई देता है, जिससे कई लोग हैरान हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा जोखिम भरा कदम क्यों उठाएगा. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने वीडियो देखकर डर जताया वहीं कुछ ने सवाल किया कि क्या यह वीडियो असली है या AI से तैयार किया गया है.

बड़ी डरावनी CCTV फुटेज है ब्रह्मपुरी फारेस्ट गेस्ट हाउस चंद्रपुर जनपद महाराष्ट्र। जंगली जानवरों से हर पल बेहद सतर्क रहना चाहिए। pic.twitter.com/q78GhJd4Cd — I.P. Singh (@IPSinghSp) November 7, 2025

रिटायर्ड IFS अधिकारी ने बताया वीडियो का सच

इस बीच, वीडियो की सच्चाई पर भारतीय वन सेवा (IFS) के रिटायर्ड अधिकारी सुसांत नंदा ने साफ कहा कि यह वीडियो पूरी तरह AI जनरेटेड फेक वीडियो है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह वीडियो असली नहीं है. बाघ आमतौर पर मनुष्य पर हमला नहीं करते जब तक उन्हें खतरा महसूस न हो या इंसान उनके इलाके में गलती से प्रवेश न करे. कृपया ऐसे फेक वीडियो पर विश्वास न करें. नंदा ने लोगों से अपील की कि वे डीपफेक और AI जनरेटेड वीडियो से सावधान रहें और वन्यजीवों के प्रति गलत धारणा न बनाएं. उन्होंने कहा कि इस तरह के फर्जी वीडियो लोगों के मन में बाघों जैसे वन्यजीवों के प्रति भय और नफरत पैदा कर रहे हैं.

This is AI generated. Tigers are not a man eater. It will never hunt humans like this for food. Respect the king. The reported human kill by Tigers are all circumstantial. Please don’t fall prey to such videos. https://t.co/lXTvvY1u8G — Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) November 7, 2025

नंदा ने जनता से आग्रह किया कि वे ऐसे भ्रामक कंटेंट को शेयर करने से बचें और किसी भी संदिग्ध वीडियो की पुष्टि किए बिना उसे आगे न बढ़ाएं. इस बीच आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह का वीडियो वायरल हुआ है. इससे पहले उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बाघ को इंसान पर हमला करते दिखाया गया था. बाद में जांच में पता चला कि वह वीडियो भी AI से बनाया गया था.