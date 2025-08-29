ना कोई चंदा ना कोई दिखावा, बच्चों ने खुद बनाएं गणपति बप्पा; सच्ची भक्ति का Video वायरल

Viral Video: पूरे देश में गणेशात्सव मनाया जा रहा है. शहरों से लेकर गांवों तक में लोगों ने गणपति बप्पा को अपने घरों में विराजमान किया है. ऐसे में देशभर से भगवान गणेश जी की पूजा से जुड़े वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं गणपति जी की मूर्ति पर सांप फन फैलाकर बैठा है तो कहीं पर गणेश जी की गोद में बिल्ली आराम कर रही है. इस बार भक्ति का नया वीडियो सामने आया है. बच्चों ने घर के बाहर गणपति जी को छोटे से पंडाल में विराजमान किया है. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कैसे बनाया छोटा सा पंडाल?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन बच्चे एक घर के बाहर खड़े हैं. जब कैमरा घर के नजदीक जाता है तो दिखाई देता है कि बच्चों ने खुद से छोटे से गणपति विराजमान किए हैं. वीडियो में घर के बाहर एक छोटा सा पंडाल दिखाई देता है जो बच्चों द्वारा बांस या बल्ली और चादर को बांधकर बनाया गया है. इसके अलावा देखा जा सकता है कि पंडाल के अंदर गणपति जी की एक खूबसूरत मूर्ति है और पूरे विधि विधान से गणेश पूजन भी किया गया है. पंडाल में गणपति जी के सामने एक अगरबत्ती जल रही है और उनके हाथ में मोदक भी है. इसके अलावा दीपक भी जल रहा है.

रुई से सजाए गणपति?

पंडाल के अंदर विराजमान गणपति जी को रुई से सजाया गया है. गणपति जी की मूर्ति के चारों और रुई लगी है. इसके अलावा पंडाल को भी अंदर से गुब्बारों से सजाया गया है. बच्चों की ये सच्ची श्रद्धा और भक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस अकाउंट से किया गया शेयर?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @bindass_boy_790 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो पर 7 लाख से ज्यादा लाइक हैं. इतना ही नहीं 13 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "ना कोई जबरदस्ती का चंदा और ना कोई दिखावा. सब सच्ची भक्ति और सच्चे प्रेम से प्रभु की छोटी सी मूर्ति बनाकर पूजा करना ही एक सच्ची पूजा कहलाता है." इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने बच्चों की सच्ची भक्ति की या प्रशंसा की.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.