Hindi News

Couple goals के नाम पर मजाकिया अंदाज में वायरल हुआ दूल्हा दुल्हन का ये वीडियो, नहीं रुकेगी हंसी

Viral Video: शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में सोशल मीडिया पर शादी, मंडप और दूल्हा दुल्हन से जुड़े वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं ऐसे में दूल्हा दुल्हन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में मजाकिया अंदाज पर कपल गोल्स दिखाया जा रहा है. चलिए जानते हैं वीडियो में क्या है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 18, 2025, 05:56 PM IST
Viral Video: शादियों के सीजन में सोशल मीडिया पर दूल्हा दुल्हन के वीडियो और मीम्स की बाढ़ सी आ गई है. इसी बीच दूल्हा दुल्हन का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा रहा है जिसमें मजाकिया अंदाज में कपल गोल्स दिखाया जा रहा है. चलिए वीडियो देखते हैं.

दोनों के पैर में बंधी थी पट्टी
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक कमरा सजा हुआ है दुल्हन लाल जोड़े में बेड पर बैठी है. इस दौरान दूल्हा वीडियो बनाकर दिखाता है कि उसके पैर में चोट लगी है. दूल्हे के पैर में चोट कैसे लगी इसका तो पता नहीं लेकिन प्लाटर या पट्टी बंधी हुई दिखाई दे रही है. जब वो कैमरे में अपना पैर दिखा रहा था तभी दुल्हन भी अपना पैर दिखाती है. यूजर्स तब चौंक गए जब दुल्हन के पैर में भी पट्टी देखी.
यह भी पढ़ें: दूल्हे ने किया ऐसा फनी डांस, बारातियों की छूट गई हंसी, दुल्हन भी...

दुल्हन के पैर में भी बंधी थी पट्टी
जी हां, दूल्हे के साथ दुल्हन के पैर में भी चोट लगी और पट्टी बंधी है. देखने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों को किसी एक ही हादसे में चोट लगी है या शायद शादी के दौरान कोई हादसा हुआ होगा. खैर जो भी हो, लेकिन अब ये वीडियो मजाकिया अंदाज में ये कहकर शेयर की जा रही है कि ये होता है कपल गोल्स. इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया गया है.

यूजर्स की प्रतिक्रिया
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Lil_Gayu नाम के वेरिफाइड अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस पोस्ट पर 31 हजार से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. इतना ही नहीं यूजर वीडियो देखकर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "घरवाले को मानने के लिए पहाड़ से कूद गए होंगे दोनों." दूसरे यूजर ने लिखा, "फ्रैक्चर गोल." तीसरे यूजन ने पूछा, "ऐसा क्या किया दोनों ने?" अब ये वीडियो जमकर वायरल है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. यहां दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. Zee News किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है।

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Couple GoalsFunny Video

