गाय ने बिल्ली को अपने बछड़े की तरह किया प्यार! लोग बोले- इसलिए ये हमारी माता कहलाती हैं...

Viral Video: यूं ही गाय को 'मां' का दर्जा नहीं दिया गया है. गाय में भी मां जैसी ममता देखी जाती है. इसलिए ही गाय को 'माता' कहा जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक गाय बिल्ली को दुलार कर रही है. किसी ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर लिया और अब ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

बिल्ली के साथ क्या कर रही थी गाय?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गाय दीवार के पीछे अपने खूंटे से बंधी हैं. वहीं दीवार पर एक बिल्ली मौजूद है जो गाय के बिल्कुल करीब है. गाय उस बिल्ली को मारती या भगाती नहीं है बल्कि दुलार करती है. गाय बार-बार बिल्ली के शरीर को चाटती है जैसे मानों कोई मां अपने बच्चे को चुप करा रही हो. बिल्ली भी बिना हिले डुले वहीं खड़ी रहती है. जैसे वो गाय से अपनी मसाज करा रही हो. जानवर हम इंसानों की तरह बोल नहीं सकते हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज और भावनाओं से ही उनकी बात को समझा जा सकता है. ये खूबसूरत पल किसी ने शायद आपने मोबाइल में कैद कर ​लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

किस अकाउंट से किया गया शेयर?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @meowmate12 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 11 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 2.4 लाख लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है.

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने बड़ी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मुझे मेरी चीकू और बिल्लू की याद आ गई. दूसरे यूजर ने लिखा, इंसानों में कम और इनमें एकता ज्यादा है." रिलेक्स गाइज, "दोनों बहन हैं (गौ माता और बिल्ली मौसी)."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.