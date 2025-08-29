गाय ने बिल्ली को अपने बछड़े की तरह किया प्यार! लोग बोले- इसलिए ये हमारी माता कहलाती हैं...
गाय ने बिल्ली को अपने बछड़े की तरह किया प्यार! लोग बोले- इसलिए ये हमारी माता कहलाती हैं...

Cow Viral Video: सोशल मीडिया पर पशुओं की ममता के वीडियो वायरल होते रहते हैं ऐसा ही गाय की ममता का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो बिल्ली को दुलार कर रही है. ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 29, 2025, 01:05 PM IST
Viral Video: यूं ही गाय को 'मां' का दर्जा नहीं दिया गया है. गाय में भी मां जैसी ममता देखी जाती है. इसलिए ही गाय को 'माता' कहा जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक गाय बिल्ली को दुलार कर रही है. किसी ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर लिया और अब ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. 
यह भी पढ़ें: गणेश जी के हाथ से लड्डू चुराकर ले जा रहा था ये कुत्ता, कैमरा नहीं होता तो कोई यकीन नहीं करता; देखें Video

बिल्ली के साथ क्या कर रही थी गाय?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गाय दीवार के पीछे अपने खूंटे से बंधी हैं. वहीं दीवार पर एक बिल्ली मौजूद है जो गाय के बिल्कुल करीब है. गाय उस बिल्ली को मारती या भगाती नहीं है बल्कि दुलार करती है. गाय बार-बार बिल्ली के शरीर को चाटती है जैसे मानों कोई मां अपने बच्चे को चुप करा रही हो. बिल्ली भी बिना हिले डुले वहीं खड़ी रहती है. जैसे वो गाय से अपनी मसाज करा रही हो. जानवर हम इंसानों की तरह बोल नहीं सकते हैं. उनकी बॉडी लैंग्वेज और भावनाओं से ही उनकी बात को समझा जा सकता है. ये खूबसूरत पल किसी ने शायद आपने मोबाइल में कैद कर ​लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: गणपति के सामने हाथ जोड़कर नाचता रहा, गणेश चतुर्थी पर वायरल हुआ इस कुत्ते की भक्ति का Video

किस अकाउंट से किया गया शेयर?
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @meowmate12 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 11 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 2.4 लाख लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है. 

A post shared by Meow Mate (@meowmate12)

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने बड़ी संख्या में कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मुझे मेरी चीकू और बिल्लू की याद आ गई. दूसरे यूजर ने लिखा, इंसानों में कम और इनमें एकता ज्यादा है." रिलेक्स गाइज, "दोनों बहन हैं (गौ माता और बिल्ली मौसी)."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

