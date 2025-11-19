Advertisement
स्कूल से आया बेटा तो ने मां चेक किया बैग, लंच बॉक्स की जगह निकली 'नोटों की गड्डी'! Video वायरल

Viral Video: जब बेटा स्कूल से लौटा तो मां ने रोज की तरह अपने बेटे का स्कूल बैग चेक किया. इस दौरान उसके साथ ऐसे वाकया हुआ जिसे देखकर वो भी हैरान रह गई. मां ने खुद इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो अब खूब वायरल हो रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 19, 2025, 10:35 AM IST
Viral Video: हर रोज की तरह स्कूल से लौटते ही मां अपने बच्चे का स्कूल बैग चेक कर रही थी, रोज मां बेटे का बैग खोलकर लंच बॉक्स निकालकर साइड में रख देती थी. लेकिन घटना वाले दिन मां को स्कूल बैग की साइड पॉकेट काफी भरी और फूली दिखाई दे रही थी. इस दौरान जब मां ने स्कूल बैग खोला तो लंच बॉक्स की जगह करारे नोट निकल आए. बेटे की ये सेविंग देखकर मां भी हैरान थी. आप भी देखें ये वीडियो.

बैग से निकली नोटों की गड्डी
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक एक महिला बच्चे का स्कूल बैग चेक कर रही है. इस दौरान जब वो साइड पॉकेट खोलती है तो ऐसे लगता है जैसे सालों पुरानी गुल्लक फोड़ दी हो. बैग की जेब से एक के बाद एक करारे नोट निकलते हैं जिन्हें ढूंसकर भरा गया था. महिला थोड़े-थोड़े नोट करके निकालना शुरू करती है और ये क्या फिर वो निकालती ही रह जाती है. वीडियो देखकर नोटों की गिनती का अंदाज़ा लगाना कठिन है. काफी देर तक नोट निकालने के बाद मां को लगा पॉकेट खाली हो गई. जब पॉकेट में हाथ डाला तो देखा कि इसमें सिर्फ नोट ही नहीं थे, बल्कि यहां तो बहुत सारे सिक्के भी मौजूद हैं. इस वाकया का पूरा वीडियो बनाकर मां ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
यह भी पढ़ें: Couple goals के नाम पर मजाकिया अंदाज में वायरल हुआ दूल्हा दुल्हन का ये वीडियो, नहीं रुकेगी हंसी

 

बच्चे के बैग से कितने रुपये मिले
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के स्कूल बैग से 16 हजार रुपये मिले थे, बच्चे की ये सेविंग देखने लायक है और बहुत कुछ सिखाती भी है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. यूजर वीडियो देखकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. चलिए जानते हैं.

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @jeanniesoo7687 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 87 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 1.2 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी किया है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "असली सवाल ये है कि ये पैसे बच्चे को कहां से मिले?" 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. यहां दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. Zee News किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

