Video: क्या आने वाला है द्वापरयुग? हिरण को बच्चों की तरह डांटा, मोर संग घूमती दिखी ये महिला

Deer Viral Video: वायरल वीडियो तो आपने बहुत देखें होंगे लेकिन आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं उसे देखने के बाद आपको लगेगा कि सच में द्वापरयुग आ चुका है. सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. वीडियो में बहुत सारे हिरण और मोर इधर-उधर भाग रहे हैं और एक महिला उन्हें समझा रही है, कभी डांट रही हैं. ऐसे में वीडियो देखकर लगता है कि जैसे हम द्वापरयुग में आ गए हों और सब कुछ लाइव देख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: गिलहरी है या सुपरहीरो? जहरीले सांप को मुंह से दबोचकर कुतर डाला, Video देखकर भी नहीं होगा यकीन

नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी

इंसान और जानवरों के बीच ऐसी जुगलबंदी बहुत ही कम देखी होगी. जिसमें कोई इंसान जानवर को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है और जानवर भी उनकी भावनाओं को समझते हों. लोगों को ये वीडियो द्वापरयुग की याद दिला रहा है.

यह भी पढ़ें: गंगा में डुबकी लगा रहे थे श्रद्धालु, तभी पहुंच गया अजीब जानवर; Video देखकर लोग बोले- इसकी भी पूजा करो

जमकर वायरल हो रही वीडियो

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर sukoon.ki.zindagi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 4 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसी के साथ इस वीडियो को अब तक 46 हजार से ज्यादा लोग शेयर कर चुके हैं. लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रही हैं और लोग जमकर एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग

वीडियो का कमेंट बॉक्स देखें तो मजेदार बातों से भरा हुआ है. लोग तरह-तरह के फनी कमेंट कर रहे है. एक यूजर ने कमेंट किया, "ये तो कलयुग ही है लेकिन इंसान सतयुग के विचारों का है". वीडियो के ऊपर लिखा है​ कि ऐसा लग रहा है स्क्रॉल करते-करते द्वापरयुग में आ गया हूं. कुछ यूजर्स ने वीडियो देखने के बाद माना कि हां, सच में ऐसा ही लग रहा है जैसे द्वापरयुग में आ गए हों. नेचर लवर को ये वीडियो काफी पसंद आ रही है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.