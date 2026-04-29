खुला दरवाजा और घर में कीमती सामान! डिलीवरी बॉय ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, महिला के लौटने तक घर के बाहर बना रहा 'गार्ड'

Delivery Worker Heroism Viral: आज के दौर में, जहां हम अक्सर अजनबियों पर भरोसा करने से डरते हैं, वहीं एक फूड डिलीवरी बॉय ने ईमानदारी की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक डिलीवरी वर्कर ने न केवल अपना काम किया, बल्कि एक अनजान ग्राहक के घर और कीमती सामान की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी से बढ़कर जिम्मेदारी निभाई. हैदराबाद के इस डिलीवरी वर्कर ने साबित कर दिया कि सुरक्षा और ईमानदारी किसी भी 'प्रॉमिस' से बड़ी होती है. यह घटना तब हुई, जब एक महिला गलती से अपने घर का मेन गेट खुला छोड़कर बाहर चली गई थी. इंटरनेट पर लोग इस अनजान शख्स की ईमानदारी और जिम्मेदारी को 'सैल्यूट' कर रहे हैं.

खुला मिला घर का दरवाजा, बढ़ गई चिंता

यह घटना तब शुरू हुई, जब एक महिला घर से बाहर गई हुई थी और गलती से अपना मेन गेट खुला छोड़ गई. उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका घर बिना ताले के खुला है. इसी बीच डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर वहां पहुंचा. जैसे ही उसने दरवाजा खुला देखा, उसे तुरंत समझ आ गया कि यह स्थिति खतरनाक हो सकती है. आमतौर पर कोई भी डिलीवरी एजेंट पार्सल बाहर रखकर या कॉल करके आगे बढ़ जाता. लेकिन इस युवक ने कुछ अलग करने का फैसला किया. उसने पार्सल को सुरक्षित तरीके से घर के अंदर रख दिया, ताकि वह चोरी या नुकसान से बच सके. लेकिन इसके बाद भी वह वहां से नहीं गया.

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दरवाजे पर खड़ा होकर करता रहा रखवाली

डिलीवरी बॉय ने सोचा कि अगर वह चला गया, तो कोई भी घर के अंदर घुस सकता है. यही सोचकर वह दरवाजे पर ही खड़ा हो गया और घर की रखवाली करने लगा. वह तब तक वहीं खड़ा रहा, जब तक घर की मालकिन वापस नहीं आ गई. इस दौरान उसने यह भी ध्यान रखा कि अंदर कोई न जाए और घर सुरक्षित बना रहे.

महिला को किया फोन, बताई पूरी बात

इतना ही नहीं, उसने तुरंत महिला को फोन कर बताया कि उसका दरवाजा खुला हुआ है. यह सुनकर महिला भी हैरान रह गई. उसे समझ आया कि अगर यह डिलीवरी बॉय ध्यान न देता, तो बड़ा नुकसान हो सकता था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घर के अंदर महिला की पालतू बिल्ली भी थी. अगर दरवाजा खुला रहता, तो वह बाहर निकल सकती थी. डिलीवरी बॉय ने इस बात का भी ध्यान रखा और तब तक वहीं रुका रहा, ताकि बिल्ली भी सुरक्षित रहे.

महिला ने जताया आभार

जब महिला घर लौटी, तो उसने डिलीवरी बॉय को वहीं खड़ा पाया. उसने उसका धन्यवाद किया और इस पूरे पल को वीडियो में रिकॉर्ड भी किया. बाद में उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उसकी जमकर तारीफ की और कहा कि ऐसे लोग ही दुनिया को बेहतर बनाते हैं.

सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ

सोशल मीडिया पर जैसे ही इस पूरे मामले का वीडियो सामने आया, लोग भावुक हो गए. कई यूजर्स ने लिखा कि आज के समय में ऐसी ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है. कुछ ने कहा कि इस घटना ने उनका इंसानियत पर भरोसा फिर से जगा दिया. यह घटना दिखाती है कि बड़ा बनने के लिए बड़ी चीजें करना जरूरी नहीं होता. कभी-कभी छोटी सी जिम्मेदारी और सही फैसला भी किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकता है. अगर वह डिलीवरी बॉय चाहता, तो बिना सोचे चला जाता, लेकिन उसने जो किया, वह एक मिसाल बन गया.

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