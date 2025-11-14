चोरी से बचाने के लिए बाइक में कर दिया ये तगड़ा जुगाड़! यूजर बोले- आज अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा

Viral Video: सोशल मीडिया पर जुगाड़ के एक से एक वीडियो वायरल होते रहते हैं. लोग इतने क्रिएटिव हैं कि हर समस्या का कोई न कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं. ऐसे में एक नया वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है. एक शख्स ने बाइक की ऐसी सेफ्टी कर दी कि चोर क्या, चोर का बाप भी नहीं चुरा सकता है. लिए देखने हैं ये कमाल का वीडियो.

कहां से लॉक की बाइक

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स बाइक पर ऐसा जुगाड़ करता नजर आ रहा है जिसके बाद चोर भी चोरी करने से छोड़ देगा. दरअसल ये शख्स बाइक के हैंडल में ताला लगा देता है. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है. दरअसल, बात ये है कि इस शख्स ने ये ताला पहिए या हैंडल बार में नहीं बल्की एक्सीलेटर में ही ताला लगा देता है. पहले वो पेंचकस से एक्सीलेटर में छेद करता है और फिर ताला डालकर उसको लॉक कर देता है. जब एक्सीलेटर की काम नहीं करेगा तो बाइक चलेगी कैसे. इस भाई के दिमाग को दाद देनी पड़ेगी. अब ये कलाकरी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. यूजर्स कमेंट बॉक्स में खूब मजे ले रहे हैं.

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @m_a_y_a_n_k_86 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 17 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं युजर्स वीडियो देखकर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "अबे ताले को तुरंत तोड़ देगा." दूसरे यूजर ने हंसते हुए लिखा, "कहां से आते हैं ये लोग." तीसरे यूजर ने लिखा, "आज अमेरिका कुछ नहीं बोलेगा" चौथे यूजर ने लिखा, इसमें इतनी मेहनत की है तो चोर भी ताला तोड़ने की मेहनत कर लेगा.

