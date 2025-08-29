गणेश जी के हाथ से लड्डू चुराकर ले जा रहा था ये कुत्ता, कैमरा नहीं होता तो कोई यकीन नहीं करता; देखें Video
Dog Viral Video: घर में गणपति बप्पा (Ganpati Bappa) विराजमान हैं और कुत्ता गणेश जी (Ganesh) के हाथ से मोदक चुराकर खा रहा है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 29, 2025, 09:57 AM IST
Viral Video: कहते हैं कुत्ते सबसे वफादार जानवर होते हैं. ज्यादातर लोग घरों में कुत्ता पालना पसंद करते हैं. इस दौरान कुत्ते घर के माहौल में इतने ढल जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो कुत्ते हैं. ऐसे में इन डॉग्स के कई मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर वीडियो डॉग्स के मालिक ही बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक पालतू कुत्ता गणेश जी के हाथ के लड्डू या मोदक लेकर खा जाता है. 
यह भी पढ़ें: गणपति के सामने हाथ जोड़कर नाचता रहा, गणेश चतुर्थी पर वायरल हुआ इस कुत्ते की भक्ति का Video

गणपति जी के सामने क्या रखा है?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है​ कि घर में गणपति जी विराजमान हैं. किसी ऊंचे टेबल पर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित है. देखने पर साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी-अभी गणेश पूजन समाप्त हुआ है. भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने फल, फूल माला और आरती की थाली रखी देखी जा सकती है.  

गणेश जी की मूर्ति तक कैसे पहुंचा ये कुत्ता?
इसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पालतू कुत्ता आता है और गणपति जी की मूर्ति तक पहुंचने की कोशिश करता है. दरअसल, मूर्ति ऊंचे स्थान पर है इसलिए कुत्ते का मुंह नहीं पहुंच पाता है. इसके बाद कुत्ता दो पैरो पर खड़ा हो जाता है और भगवान गणेश जी की मूर्ति से प्रसाद लेने की कोशिश करता है. 
यह भी पढ़ें:  गणपति बप्पा की गोद में सुकून की नींद सो रही ये बिल्ली, गणेश चतुर्थी पर इससे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा

कैसे लिखा गणपति जी का लड्डू?
दरअसल, भगवान गणेश जी की मूर्ति के बाएं हाथ में मोदक या लडडू प्रसाद के रूप में रखा हुआ है. इसके अलावा सामने फल भी रखे हए हैं. कुत्ते ने फलों को नहीं उठाया. कुत्ते ने अपने हाथो को गणेश जी के हाथों तक पहुंचाया और मूर्ति के हाथ से लड्डू लेने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद कुत्ता गणपति जी के हाथ से लड्डू गिरा देता है. लड्डू हाथ के गिरकर टेबल पर चला जाता है जिसे कुत्ते मुंह में दबाकर भाग जाता है.

किस अकाउंट से किया गया शेयर?
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @senthilkumars.1982 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 6 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. वीडियो देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई मस्ती नहीं".

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Ganesh JiGanpati Bappa Moryatrendingviral

