गणेश जी के हाथ से लड्डू चुराकर ले जा रहा था ये कुत्ता, कैमरा नहीं होता तो कोई यकीन नहीं करता; देखें Video

Viral Video: कहते हैं कुत्ते सबसे वफादार जानवर होते हैं. ज्यादातर लोग घरों में कुत्ता पालना पसंद करते हैं. इस दौरान कुत्ते घर के माहौल में इतने ढल जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो कुत्ते हैं. ऐसे में इन डॉग्स के कई मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर वीडियो डॉग्स के मालिक ही बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक पालतू कुत्ता गणेश जी के हाथ के लड्डू या मोदक लेकर खा जाता है.

गणपति जी के सामने क्या रखा है?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है​ कि घर में गणपति जी विराजमान हैं. किसी ऊंचे टेबल पर भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित है. देखने पर साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि अभी-अभी गणेश पूजन समाप्त हुआ है. भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने फल, फूल माला और आरती की थाली रखी देखी जा सकती है.

गणेश जी की मूर्ति तक कैसे पहुंचा ये कुत्ता?

इसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पालतू कुत्ता आता है और गणपति जी की मूर्ति तक पहुंचने की कोशिश करता है. दरअसल, मूर्ति ऊंचे स्थान पर है इसलिए कुत्ते का मुंह नहीं पहुंच पाता है. इसके बाद कुत्ता दो पैरो पर खड़ा हो जाता है और भगवान गणेश जी की मूर्ति से प्रसाद लेने की कोशिश करता है.

कैसे लिखा गणपति जी का लड्डू?

दरअसल, भगवान गणेश जी की मूर्ति के बाएं हाथ में मोदक या लडडू प्रसाद के रूप में रखा हुआ है. इसके अलावा सामने फल भी रखे हए हैं. कुत्ते ने फलों को नहीं उठाया. कुत्ते ने अपने हाथो को गणेश जी के हाथों तक पहुंचाया और मूर्ति के हाथ से लड्डू लेने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद कुत्ता गणपति जी के हाथ से लड्डू गिरा देता है. लड्डू हाथ के गिरकर टेबल पर चला जाता है जिसे कुत्ते मुंह में दबाकर भाग जाता है.

किस अकाउंट से किया गया शेयर?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @senthilkumars.1982 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 6 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. वीडियो देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई मस्ती नहीं".

