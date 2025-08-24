मिल गए रियल लाइफ के डॉगेश और मुकेश भाई! एक ही गिलास में स्ट्रॉ डालकर दूध पीते दिखे कुत्ते और बंदर, देखें Video

Dog And Monkey Viral Video: आपने अक्सर कुत्ते और बंदरों को आपस में लड़ते देखा होगा और इनकी लड़ाई के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुत्ता और बंदर दोनों एक ही गिलास में ड्रिंक कर रहे हैं.
Trending Photos
Viral Video: जानवरों के मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर वीडियो लड़ाई झगड़े के ही होते हैं, लेकिन आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसको देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. कुत्ते और बंदर के भाईचारे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: जिस नेवले से खौफ खाते हैं जहरीले सांप, उससे पंगा ले बैठा ये कुत्ता; Video देखकर नहीं रुकेगी हंसी
कुत्ते और बंदर का भाईचारा
जब भी कुत्ते और बंदर की बात एक साथ होती है तो दोनों की लड़ाई के वीडियो याद आते हैं, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपके विचार बदल जाएंगे. वीडियो में दिखता है कि एक कुत्ता और बंदर एक ही गिलास में कुछ पी रहे हैं. गिलास में सफेद ड्रिंक है, जोकि लस्सी, छाछ या दूध हो सकता है.
यह भी पढ़ें: काला कुत्ता समझकर ब्लैक पैंथर पर कर दिया हमला, जगुआर को चुकानी पड़ी गलती की सजा
बंदर ने लगाई स्ट्रॉ
वीडियो शुरू होते ही दिखता है कि वहां एक लकड़ी की टेबल रखी है और उसके पास एक बंदर हाथ में गिलास लेकर खड़ा है. उस गिलास में एक स्ट्रॉ भी लगा है. गिलास बंदर के हाथ में होता है और कुत्ता अपनी जीभ से लगातार ड्रिंक को चट कर रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे बंदर कुत्ते को प्यार दे दूध पिला रहा हो. उसके बाद बंदर उस गिलास को टेबल पर रख देता है और खुद स्ट्रॉ से पीने लगता है. कुत्ता भी उसी गिलास में जीभ डालकर पीने लगता है. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
लोगों ने कहा, 'भाईचारा ऑन टॉप'
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @the.adulting नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है जिस पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक है. इतना ही नहीं 2 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने बहुत ही मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "Dogesh and monkesh grand meet up". दूसरे यूजर ने इन दोनों को रिलेशनशिप में बताते हुए लिखा, "Dogesh bhai mokkesh bhabi in relationship". इसके अलावा कई यूजर्स ने "भाईचारा ऑन टॉप" वाला कमेंट किए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.