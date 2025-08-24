मिल गए रियल लाइफ के डॉगेश और मुकेश भाई! एक ही गिलास में स्ट्रॉ डालकर दूध पीते दिखे कुत्ते और बंदर, देखें Video

Viral Video: जानवरों के मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर वीडियो लड़ाई झगड़े के ही होते हैं, लेकिन आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसको देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. कुत्ते और बंदर के भाईचारे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कुत्ते और बंदर का भाईचारा

जब भी कुत्ते और बंदर की बात एक साथ होती है तो दोनों की लड़ाई के वीडियो याद आते हैं, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपके विचार बदल जाएंगे. वीडियो में दिखता है कि एक कुत्ता और बंदर एक ही गिलास में कुछ पी रहे हैं. गिलास में सफेद ड्रिंक है, जोकि लस्सी, छाछ या दूध हो सकता है.

बंदर ने लगाई स्ट्रॉ

वीडियो शुरू होते ही दिखता है कि वहां एक लकड़ी की टेबल रखी है और उसके पास एक बंदर हाथ में गिलास लेकर खड़ा है. उस गिलास में एक स्ट्रॉ भी लगा है. गिलास बंदर के हाथ में होता है और कुत्ता अपनी जीभ से लगातार ड्रिंक को चट कर रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे बंदर कुत्ते को प्यार दे दूध पिला रहा हो. उसके बाद बंदर उस गिलास को टेबल पर रख देता है और खुद स्ट्रॉ से पीने लगता है. कुत्ता भी उसी गिलास में जीभ डालकर पीने लगता है. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

लोगों ने कहा, 'भाईचारा ऑन टॉप'

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @the.adulting नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है जिस पर 1.6 लाख से ज्यादा लाइक है. इतना ही नहीं 2 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने बहुत ही मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "Dogesh and monkesh grand meet up". दूसरे यूजर ने इन दोनों को रिलेशनशिप में बताते हुए लिखा, "Dogesh bhai mokkesh bhabi in relationship". इसके अलावा कई यूजर्स ने "भाईचारा ऑन टॉप" वाला कमेंट किए.

