मिल गए रियल लाइफ के डॉगेश और मुकेश भाई! एक ही गिलास में स्ट्रॉ डालकर दूध पीते दिखे कुत्ते और बंदर, देखें Video
Advertisement
trendingNow12894751
Hindi Newsवायरल

मिल गए रियल लाइफ के डॉगेश और मुकेश भाई! एक ही गिलास में स्ट्रॉ डालकर दूध पीते दिखे कुत्ते और बंदर, देखें Video

Dog And Monkey Viral Video: आपने अक्सर कुत्ते और बंदरों को आपस में लड़ते देखा होगा और इनकी लड़ाई के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुत्ता और बंदर दोनों एक ही गिलास में ड्रिंक कर रहे हैं.
 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मिल गए रियल लाइफ के डॉगेश और मुकेश भाई! एक ही गिलास में स्ट्रॉ डालकर दूध पीते दिखे कुत्ते और बंदर, देखें Video

Viral Video: जानवरों के मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर वीडियो लड़ाई झगड़े के ही होते हैं, लेकिन आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसको देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. कुत्ते और बंदर के भाईचारे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: जिस नेवले से खौफ खाते हैं जहरीले सांप, उससे पंगा ले बैठा ये कुत्ता; Video देखकर नहीं रुकेगी हंसी

कुत्ते और बंदर का भाईचारा
जब भी कुत्ते और बंदर की बात एक साथ होती है तो दोनों की लड़ाई के वीडियो याद आते हैं, लेकिन अब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आपके विचार बदल जाएंगे. वीडियो में दिखता है कि एक कुत्ता और बंदर एक ही गिलास में कुछ पी रहे हैं. गिलास में सफेद ड्रिंक है, जोकि लस्सी, छाछ या दूध हो सकता है. 
यह भी पढ़ें: काला कुत्ता समझकर ब्लैक पैंथर पर कर दिया हमला, जगुआर को चुकानी पड़ी गलती की सजा

बंदर ने लगाई स्ट्रॉ 
वीडियो शुरू होते ही दिखता है कि वहां एक लकड़ी की टेबल रखी है और उसके पास एक बंदर हाथ में गिलास लेकर खड़ा है. उस गिलास में एक स्ट्रॉ भी लगा है. गिलास बंदर के हाथ में होता है और कुत्ता अपनी जीभ से लगातार ड्रिंक को चट कर रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे बंदर कुत्ते को प्यार दे दूध पिला रहा हो. उसके बाद बंदर उस गिलास को टेबल पर रख देता है और खुद स्ट्रॉ  से पीने लगता है. कुत्ता भी उसी गिलास में जीभ डालकर पीने लगता है. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लोगों ने कहा, 'भाईचारा ऑन टॉप'
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @the.adulting नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है जिस पर 1.6  लाख से ज्यादा लाइक है. इतना ही नहीं 2 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने बहुत ही मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "Dogesh and monkesh grand meet up". दूसरे यूजर ने इन दोनों को रिलेशनशिप में बताते हुए लिखा, "Dogesh bhai mokkesh bhabi in relationship". इसके अलावा कई यूजर्स ने "भाईचारा ऑन टॉप" वाला कमेंट किए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 

About the Author
author img
nirdosh sharma

TAGS

Animal friendshipdog and monkey dosti videoViral Video

Trending news

संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
Kiren Rijiju
संसद और विधानसभा नहीं चले तो लोकतंत्र पर उठेंगे सवाल... रिजिजू ने क्यों कही ये बात
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
CJI
बराबरी का मतलब सभी को एक जैसा मानना नहीं... किस फैसले पर CJI गवई की हुई आलोचना
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
chandrababu naidu
कभी पॉकेट में थे 7000 रुपये, फिर शुरू किया बिजनेस;खड़ा किया 67,550,000,000 का एंपायर
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
;