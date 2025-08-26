Video: कैमरे में कैद हो गई कुत्ते ही चालाकी, कोई एक्टिंग का अवार्ड बचा हो तो इस कुत्ते को दे दो!

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के मस्ती भरे वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार से मस्ती करते या बिना वजह लड़ते-झगड़ते नजर आते हैं, तो कई बार इनकी नटखट हरकतें कैमरे में कैद हो जाती हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ते की होशियारी कैमरे में कैद हो गई. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो पर मजेदार और फनी कमेंट कर रहे हैं.

कैसे की कुत्ते ने एक्टिंग?

वीडियो में दिखाई देता है कि एक कुत्ता सड़क के उस पार खड़ा है और रोटी के लिए इस तरफ आ रहा है. इस दौरान कुत्ते पर चला नहीं जा रहा, वो लंगडाकर चल रहा है. उसका एक पैर खराब दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो मुंह में रोटी दबाता है. तुरंत दोनों पैरों पर भागकर दूर चला जाता है और रोटी खाने लगता है. इसका मतलब कुत्ता लंगड़ा होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था.

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?

वीडियों देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई बी लाइक: मालिक मेरी एक टांग नकली है". दूसरे यूजर ने लिखा, "ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस". तीसरे यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई ऑन टॉप". वहीं ज्यादातर लोगों ने "डॉगेश भाई की घपलेबाजी और एक्टिंग की तारीफ की". एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भिकारियों के साथ रहकर बिगड़ गया है अपना डॉगेश भाई". दूसरे यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई का जलवा". तीसरे यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई ये आपकी गलत बात है".



इस वीडियो पर आए कितने लाइक?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @doggy.memes.hub001 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 1.4 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.