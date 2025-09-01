इस कुत्ते की स्विमिंग देखकर डॉल्फिन भी शरमा जाएगी, Video देखकर लोग बोले- डॉगेश भाई ऑन टॉप

Viral Video: इंटरनेट पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है. जानवरों की बात करें तो ज्यादातर लोग अपने पालतू जानवर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं. जिसके बाद वो लोगों को पसंद आती है और वायरल हो जाती है. जानवरों की लड़ाई और मस्ती भरे वीडियो तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन इन दिनों पालतू कुत्ते की एक खास वीडियो वायरल हो रही है. इस वायरल वीडियो में ये पालतू कुत्ता गजब की स्विमिंग करता नजर आ रहा है.

कैसे तैर रहा अपना डॉगेश भाई?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पालतू कुत्ता किसी स्विमिंग पूल के पास खड़ा है और अचानक पानी में छलांग लगा देता है. इसके बाद लोगों को लगता है कहीं डूब ना जाए, लेकिन वो तो डॉल्फिन की तरह तैर रहा है. इसके बाद वो काफी देर तक पानी के अंदर जाकर तैरता है और बाद में ऊपर आता है. कुत्ते का ये टैलेंट अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. बड़ी संख्या में लोग इस वीडिया को पसंद कर रहे हैं.

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @namaste_nonsense__ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 17 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर ​भी कर चुके हैं. कुत्ते के इस टैलेंट को देखने के बाद लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई ऑन टॉप." दूसरे यूजर ने लिखा, "इस कलयुग में और क्या-क्या देखना पड़ेगा." तीसरे यूजर ने लिखा, "थल पर तो जलवा था ही, अब जल में भी जलवा बिखेर रहे डॉगेश भाई.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.