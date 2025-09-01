इस कुत्ते की स्विमिंग देखकर डॉल्फिन भी शरमा जाएगी, Video देखकर लोग बोले- डॉगेश भाई ऑन टॉप
इस कुत्ते की स्विमिंग देखकर डॉल्फिन भी शरमा जाएगी, Video देखकर लोग बोले- डॉगेश भाई ऑन टॉप

Dogesh Bhai Viral Video: सोशल मीडिया पर टैलेंट की कमी नहीं है. इंसान हों या जानवर यहां सबकी वीडियो वायरल होती हैं. इन दिनों एक कुत्ते की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उसकी तैराकी (Swimming) देखकर आप भी ताली बजाएंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 01, 2025, 09:54 AM IST
इस कुत्ते की स्विमिंग देखकर डॉल्फिन भी शरमा जाएगी, Video देखकर लोग बोले- डॉगेश भाई ऑन टॉप

Viral Video: इंटरनेट पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है. जानवरों की बात करें तो ज्यादातर लोग अपने पालतू जानवर की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं. जिसके बाद वो लोगों को पसंद आती है और वायरल हो जाती है. जानवरों की लड़ाई और मस्ती भरे वीडियो तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन इन दिनों पालतू कुत्ते की एक खास वीडियो वायरल हो रही है. इस वायरल वीडियो में ये पालतू कुत्ता गजब की स्विमिंग करता नजर आ रहा है.
यह भी पढ़ें: घर के सारे काम करने के बाद सोता है ये कुत्ता! लोग बोले 'डॉगेश भाई का जलवा' देखें वायरल Video

कैसे तैर रहा अपना डॉगेश भाई?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पालतू कुत्ता किसी स्विमिंग पूल के पास खड़ा है और अचानक पानी में छलांग लगा देता है. इसके बाद लोगों को लगता है कहीं डूब ना जाए, लेकिन वो तो डॉल्फिन की तरह तैर रहा है. इसके बाद वो काफी देर तक पानी के अंदर जाकर तैरता है और बाद में ऊपर आता है. कुत्ते का ये टैलेंट अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. बड़ी संख्या में लोग इस वीडिया को पसंद कर रहे हैं.
यह भी देखें: गणपति के सामने हाथ जोड़कर नाचता रहा, गणेश चतुर्थी पर वायरल हुआ इस कुत्ते की भक्ति का Video

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @namaste_nonsense__ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 1 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 17 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर ​भी कर चुके हैं. कुत्ते के इस टैलेंट को देखने के बाद लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं.
यह भी देखें: गणेश जी के हाथ से लड्डू चुराकर ले जा रहा था ये कुत्ता, कैमरा नहीं होता तो कोई यकीन नहीं करता; देखें Video

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने काफी मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई ऑन टॉप." दूसरे यूजर ने लिखा, "इस कलयुग में और क्या-क्या देखना पड़ेगा." तीसरे यूजर ने लिखा, "थल पर तो जलवा था ही, अब जल में भी जलवा बिखेर रहे डॉगेश भाई.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @namaste_nonsense__

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Dogesh BhaiSwimming Videoviraltrending

