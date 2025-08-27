डॉगेश भाई का जलवा हुआ वायरल, टाइगर के साथ है उठना बैठना; video देखें
डॉगेश भाई का जलवा हुआ वायरल, टाइगर के साथ है उठना बैठना; video देखें

Dogesh Bhai Viral Video: जानवरों की मस्ती भरे वीडियो तो आपने खूब देखे होगें, लेकिन क्या आपने एक कुत्ते को टाइगर के साथ खेलता देखा है. जी हां, ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. जिसमें अपना डॉगेश भाई (dogesh bhai) टाइगर के कान काट रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 27, 2025, 07:32 AM IST
डॉगेश भाई का जलवा हुआ वायरल, टाइगर के साथ है उठना बैठना; video देखें

Dogesh Bhai With Tiger: इंटरनेट पर कुछ अनोखी वीडियो वायरल होती रहती हैं. खासतौर से जानवरों के लड़ाई-झगड़े और मस्ती के कई वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. ज्यादातर वीडियो पालतू जानवरों के होते हैं, लेकिन कई बार जंगली जानवर और पालतू जानवर की दोस्ती देखकर आखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. आज हम आपको एक ऐसी वायरल वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक कुत्ते का बच्चा टाइगर के बच्चे के साथ मस्ती कर रहा है.
क्या था टाइगर का रिएक्शन?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखता है कि एक सोफे पर टाइगर का बच्चा और छोटा-सा कुत्ता साथ हैं और आपस में मस्ती कर रहे हैं. कुत्ता टाइगर को ऐसे परेशान कर रहा है जैसे वो उसका छोटा भाई हो. टाइगर भी ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे वो भूल गया हो कि वो टाइगर है. कुत्ता टाइगर को दबाने की कोशिश करता है. कभी उसके ऊपर चढ़ जाता है, कभी उसके कान को अपने मुंह में ले लेता है. टाइगर भी कुत्ते को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है. काफी देर ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं. ये पूरी मस्ती कैमरे में कैद हो गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?
कुत्ते और टाइगर की मस्ती भरी वीडियो देखने के बाद लोगों ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में खूब मौज काटी और फनी कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "कुत्ता जानता नहीं है कि वो किसके साथ खेल रहा है". दूसरे यूजर ने लिखा, "डॉग सोच रहा है कि वो बिल्ली है". तीसरे यूजर ने कमेंट किया, "10cc vs 1000cc". किसी ने लिखा, "मुझसे दो साल बाद मिलना". 

किसने डाला वीडियो?
यह वीडियो सोशल मीडिया पर @kenzo_thetiger नाक के वेरिफाइड अकाउंट से डाला गया है. अब तक इस वीडियो पर 30 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं अब तक इस वीडियो को 4 लाख से ज्यादा लोगों ने शेयर भी किया है. जनता इस वीडियो को देखकर मौज काट रही है और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी कर रही है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

Dogesh Bhaianimals funny fight videodog with tigerViral Video

