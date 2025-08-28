स्कूल बस से उतरी बच्ची तो Z+ सिक्योरिटी लेकर पहुंचे डॉग्स! लोगों ने बताया सबसे खूबसूरत Video

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई अनोखे वीडियो वायरल होते होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक स्कूल बस से बच्ची को रिसीव करने कुत्ते बॉडीगार्ड बनकर पहुंच जाते हैं. इसके बाद ये लड़की कुत्तों के साथ घर की ओर आती है. ये पूरा खूबसूरत पल कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: गणपति के सामने हाथ जोड़कर नाचता रहा, गणेश चतुर्थी पर वायरल हुआ इस कुत्ते की भक्ति का Video

बॉडीगार्ड बनकर कैसे पहुंचे कुत्ते?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि सड़क किनारे खेतों में कुछ कुत्ते स्कूल बस का इंतजार कर रहे हैं. उसके बाद वहां एक स्कूल बस आती है. बस को देखकर कुत्ते तुरंत सड़क की तरफ दौड़ते हैं. बस से एक लड़की उतरती है और कुत्ते उस लड़की को किसी Z+ सिक्योरिटी की तरह घेर लेते हैं. उसके बाद लड़की अपना स्कूल बैग लटकाकर घर की ओर भागने लगती है और उसके साथ- साथ कुत्ते भी भागते हैं. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: कैमरे में कैद हो गई कुत्ते ही चालाकी, कोई एक्टिंग का अवार्ड बचा हो तो इस कुत्ते को दे दो!

Add Zee News as a Preferred Source

किस अकाउंट से शेयर किया गया वीडियो?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @jitendra_salimpur_2251 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो पर अब तक 24 हजार से ज्यादा लाइक हैं. इतना ही नहीं 5 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है.

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने खूब मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "तुम्हें देखकर हम खुश हो गए हैं". दूसरे यूजर ने लिखा, "इंस्टाग्राम की सबसे प्यारी वीडियो देखकर मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है". तीसरे यूजर ने लिखा, "हम इंसानों को इन भोले-भाले और प्यारे बेजुबान जानवरों से कुछ सीखना चाहिए".

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.