दोगुना टैरिफ देना पड़ेगा... नोबेल नहीं मिलने पर सोशल मीडिया पर आए डोनाल्ड ट्रंप के मजेदार मीम्स

नोबेल शांति पुरस्कार दुनियाभर के पुरस्कारों में सबसे प्रतिष्ठित और खास माने जाते हैं. इस बार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने इसके लिए वेनेजुएला की विपक्ष की नेता मरिया कोरिना मचोदा के नाम का ऐलान कर दिया है. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दुनिया के कई देशों से अपने नाम के लिए इस पुरस्कार का नॉमिनेशन करवाते रहे. डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाने के बाद नेटिजेन्स ने सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स शेयर किए. आप इन मीम्स को देखकर हंस-हंसकर लोटपोट हो जाएंगे.

दरअसल ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए भारत से रूस का तेल खरीदने पर नाराजगी जताते हुए 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया था. हालांकि भारत अमेरिका की धमकियों के आगे नहीं झुका. जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे. ट्रंप का कहना था कि रूस पर हमने कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं अब भारत अगर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो उसक आय पर फर्क पड़ेगा और रूस को युद्ध से बैकफुट पर लौटना होगा. ट्रंप ये सब सिर्फ खुद को शांति दूत के रूप स्थापित करने के लिए कर रहे थे. ताकि वो नोबेल पीस प्राइज के हकदार बन सके. शुक्रवार को नार्वेजियन की नोबेल प्राइज कमेटी ने वेनेजुएला की राजनेता मरिया कोरिना मचोदाट्रंप को नोबेल शांति का पुरस्कार दे दिया. अब इसके बाद सोशल मीडिया पर ट्रंप को लेकर मीम्स आने लगे.

अब तो ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा

एक्स के एक memes hallabol नाम के यूजर ने ट्रंप पर तंज कसते हुए एक तस्वीर साझा की जिसपर लिखा था कि दोगुना टैरिफ देना पड़ेगा. इस तस्वीर के कैप्शन में इस यूजर ने लिखा, '2025 का नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने पर डोनाल्ड ट्रंप दूसरे देशों की यात्रा पर'

ट्रंप को नोबेल नहीं मिलने पर मोदी जी की प्रतिक्रिया वाला मीम शेयर कर यूजर ने लिए मजे

GaurangBhardwa1 नाम के एक यूजर ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं पाए जाने पर जॉनी लीवर की एक वीडियो लगाकर ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए लिखा है जब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तब पीएम मोदी... इस वीडियो को देखकर आप भी हंसते-हंसते अपना पेट पकड़ लेंगे.

