जिद्दी बत्तख को बिल्ली ने बच्चों की तरह पीटा, मारे इतने थप्पड़ कि याद आ जाएगा आपका बचपन; Video वायरल

Duck Fight Video: वीडियो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक बिल्ली (Cat) और बत्तख(Duck) के बीच थप्पड़बाजी चल रही है. पहले बत्तख बिल्ली को छेड़ती है, उसके बाद बिल्ली मारते-मारते बत्तख की रेल बना देती है.
Trending Photos
Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों और पक्षियों के मजेदार और मस्ती भरे वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो में दुश्मन माने जाने वाले जानवर साथ में मस्ती करते दिखते हैं. कहीं कुछ जानवर अपने से बड़े जानवर से जानबूझकर पंगा ले लेते हैं और फिर पिट-पिटाकर आ जाते हैं या शिकार हो जाते है. लेकिन हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो बिल्ली और बत्तख की मारपीट की वीडियो हैं जिसमें बिल्ली और बत्तख के बीच थप्पड़बाजी चल रही है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: बिल्ली ने ले लिया जहरीले सांप से पंगा, फिर जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते...
लगातार मारे थप्पड़
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि प्लास्टिक के दो अलग-अलग स्टूल पर दो बिल्लियां बैठी हैं और वहां एक काली बत्तख भी मौजूद है. तभी बत्तख एक बिल्ली को छेड़ देती है. फिर क्या था, बिल्ली को ऐसा गुस्सा आया कि बत्तख की मारते-मारते रेल बना दी. बिल्ली ने तुरंत बत्तख के मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए. बिल्ली ने अपनी तेजी दिखाते हुए इतने थप्पड़ मारे कि कोई भी आसानी से गिनती भूल जाए.
यह भी पढ़ें: महारानी बिल्ली के लिए नौकर मगरमच्छ ने परोसा ऐसा खाना, Video देखकर यकीन कर पाना नामुमकिन
बत्तख ने किया पलटवार
अगर बिल्ली बीच में मारना बंद भी कर दे तो बत्तख फिर पलटवार करती है और फिर बिल्ली से दोबारा मार खाती है. ये वीडिया इंस्टाग्राम पर @fandogh_ferfery नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है जिसपर अब तक 8 लाख से ज्यादा लाइक हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो पर 36 मिलियन व्यूज हैं.
वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग?
बिल्ली और बत्तख का वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, "तुम्हें कहां लगता है कि जानवरों का एक दूसरे को चोट पहुंचाना मजेदार है मुझे तो उस बिल्ली पर तरस आ रहा है जिसका मालिक बुरा है". वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "दूसरी बिल्ली कहना चाह रही है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों नरक में जाओ बस मेरे पास मत आना". यह यूजर दूसरे स्टूल पर बैठी बिल्ली की बात रहा रहा है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.