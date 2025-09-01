बग्गी पर चढ़कर अपनी ही शादी में दूल्हे ने किया ऐसा तांडव, देखते ही मेहमान बोले- जल्दी खाकर निकलो वरना...
बग्गी पर चढ़कर अपनी ही शादी में दूल्हे ने किया ऐसा तांडव, देखते ही मेहमान बोले- जल्दी खाकर निकलो वरना...

Dulha Dance Viral Video: सोशल मीडिया पर दूल्हा और दुल्हन के डांस के अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस दूल्हे का डांस देखकर आप भी माथे में हाथ मार लेंगे और सोचेंगे कि शादी हुई या नहीं.

Sep 01, 2025
बग्गी पर चढ़कर अपनी ही शादी में दूल्हे ने किया ऐसा तांडव, देखते ही मेहमान बोले- जल्दी खाकर निकलो वरना...

Viral Video: इंटरनेट पर शादी विवाह से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. सोशल मीडिया पर दूल्हा-दुल्हन के फनी वीडियो की भरमार है. कहीं दुल्हन का डांस मजाक का कारण बन जाता है तो कहीं दूल्हे की हरकतें हंगामें का कारण बन जाती हैं. शादी विवाह का सीजन शुरू होने में अभी टाइम है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 'दूल्हा' दूल्हा कम और नाचने वाला ज्यादा लग रहा है. चलिए विस्तार से समझाते हैं.
यह भी पढ़ें: स्टेज से नीचे गिरी दुल्हन लेकिन दूल्हा कुर्सी से उठा भी नहीं, मेहमानों के उड़ गए होश

कैसे नाच रहा था दूल्हा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बारात चढ़ रही है और अपनी ही बारात में दूल्हा बेसुध होकर नाच रहा है. जिस बग्गी पर दूल्हा बैठा था उसी पर खड़े होकर अचानक नाचने लगता है. सभी लोग उसी को देखते रहे और ये दूल्हा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था. घर की छत से दूल्हे का डांस देखकर लड़कियां भी हंस रही हैं और दूल्हा मानने को तैयार ही नहीं है. अब दूल्हे का ये डांस सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है. लोग लिख रहे हैं, "लड़की के बाप को सौ तोपों की सलामी जो इसे अपनी लड़की दे रहा है."
यह भी पढ़ें: इस शख्स ने क्यों ठुकरा ​दी एक लाख रुपए की गड्डी? जवाब सुनकर आपके रोंगटे हो जाएंगे खड़े

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @as_the_tic_reels नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो को 13 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में खूब मौज काटी और बहुत मजेदार कमेंट किए.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?
वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "सभी बारातियों से निवेदन है, खाना खा लें जल्दी बारात बिना लड़की के लौटने वाली है." दूसरे यूजर ने लिखा, "सभी बाराती खाना खा कर धीरे से निकल ले, लठ कभी भी पड़ सकते हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "भगवान अगर अवतार नहीं ले सकते हो तो ऊपर से ही दुनिया पलट दो."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

