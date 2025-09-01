बग्गी पर चढ़कर अपनी ही शादी में दूल्हे ने किया ऐसा तांडव, देखते ही मेहमान बोले- जल्दी खाकर निकलो वरना...

Viral Video: इंटरनेट पर शादी विवाह से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं. सोशल मीडिया पर दूल्हा-दुल्हन के फनी वीडियो की भरमार है. कहीं दुल्हन का डांस मजाक का कारण बन जाता है तो कहीं दूल्हे की हरकतें हंगामें का कारण बन जाती हैं. शादी विवाह का सीजन शुरू होने में अभी टाइम है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 'दूल्हा' दूल्हा कम और नाचने वाला ज्यादा लग रहा है. चलिए विस्तार से समझाते हैं.

कैसे नाच रहा था दूल्हा?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बारात चढ़ रही है और अपनी ही बारात में दूल्हा बेसुध होकर नाच रहा है. जिस बग्गी पर दूल्हा बैठा था उसी पर खड़े होकर अचानक नाचने लगता है. सभी लोग उसी को देखते रहे और ये दूल्हा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था. घर की छत से दूल्हे का डांस देखकर लड़कियां भी हंस रही हैं और दूल्हा मानने को तैयार ही नहीं है. अब दूल्हे का ये डांस सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है. लोग लिख रहे हैं, "लड़की के बाप को सौ तोपों की सलामी जो इसे अपनी लड़की दे रहा है."

किस अकाउंट से डाला गया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @as_the_tic_reels नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो को 13 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में खूब मौज काटी और बहुत मजेदार कमेंट किए.

वीडियो देखकर क्या बोले लोग?

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "सभी बारातियों से निवेदन है, खाना खा लें जल्दी बारात बिना लड़की के लौटने वाली है." दूसरे यूजर ने लिखा, "सभी बाराती खाना खा कर धीरे से निकल ले, लठ कभी भी पड़ सकते हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "भगवान अगर अवतार नहीं ले सकते हो तो ऊपर से ही दुनिया पलट दो."

