दूल्हे ने किया ऐसा फनी डांस, बारातियों की छूट गई हंसी, दुल्हन भी...

Viral Video:  शादियों का सीजन शुरू होते ही सोशल मीडिया पर फनी रूझान आने शुरू हो गए हैं. दूल्हे ने दुल्हन के सामने ऐसा डांस किया कि आस पास खड़ी महिलाएं भी हंसने लगी. दूल्हे का मजेदार डांस अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 12, 2025, 06:35 PM IST
Viral Video:  शादियों का सीजन शुरू हो गया है ऐसे में मंडप के अंदर के फनी मोमेंट खूब वायरल हो रहे हैं. कहीं बारातियों का फूला हुआ मुंह नजर आ रहा है कहीं शादी से पहले ही दूल्हे की डिमांड वायरल हो रही हैं तों कहीं फेरों पर ही कॉमेडी हो रही है. इसी कड़ी में एक वीडियो और सामने आया है जिसे देखकर आप हंसते हंसते गिर जाएंगे. चलिए वीडियो देखते हैं.

किस गाने पर नाच रहा था दूल्हा?
वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दूल्हा अपनी शादी में ऐसे नाचता है कि फनी मोमेंट बन जाता है. वीडियो शुरू होते ही 'मेरी जिंदगी है तू' गाना सुनाई देता है. दूल्हा दुल्हन की तरफ झुककर ऐसे स्टेप करता है कि आसपास खड़ी महिलाएं भी हंसने लगती हैं. वीडियो देखकर लग रहा है कि दुल्हन भी हंसी रोकने की कोशिश कर रही है. इस दौरान दूल्हा जिस तरह नागिन बन रहा है उसे देखकर दुल्हन भी शरमा रही है और उसके साथ डांस करने को राजी नहीं है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे है. चलिए जानते हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @praveshkumar2109 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 46 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: प्यार से सामने धरी रह गई सोसाइटी की सिक्योरिटी, गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर ऐसे पहुंचा आशिक; Video वायरल

ऐसा था यूजर्स का रिएक्शन?
वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, रोबोट 3.0, दूसरे यूजर ने लिखा, जल्दी जल्दी खाना खा लो. इतना ही नहीं, एक यूजर ने कमेंट किया कि प्लीज कोई AI बोल दो. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

