पीरियड्स क्रैम्प के लिए मांगा 'वर्क फ्रॉम होम', मैनेजर बोला मुझे भी... कर्मचारी ने वायरल की चैट

Manager Viral Whatsapp Chat: करोड़ों महिलाएं हर महीने पीरियड्स के दौरान दर्द के साथ शारीरिक और भावनात्मक रूप से असहज महसूस करती हैं. पीरियड्स के दौरान अधिकांश महिलाओं को मूड स्विंग्स की समस्या रहती है. कुछ महिलाओं को ऐंठन और तेज दर्द का सामना करना पड़ता है. ऐसे में पीरियड्स के दौरान महिलाओं की डेली लाइफ और डेली रूटीन बिगड़ जाता है या उसे कंटिन्यू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. पीरियड्स क्रैम्प के साथ घर या दफ्तर का काम करना किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता है. ऐसे में लगातार या लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना काफी मुश्किल हो जाता है. यही कारण है कि ज्यादातर महिलाएं पीरियड्स में वर्क फ्रॉम होम करना पसंद करती हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रही ज्यादातर लड़कियां इस दौरान जरूरी वर्क न हो तो छुट्टी कर लेती हैं. लेकिन कहते हैं न नौकरी तो नौकरी होती है. इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर शेयर हुई एक पोस्ट ने इस मुद्दे को फिर हवा दे दी है. एक महिला कर्मचारी को पीरियड्स के दर्द में भी वर्क फ्रॉम होम नहीं मिला, बल्कि ऐसा जवाब मिला जिसे सुनकर किसी को भी गुस्सा आ सकता है. महिला ने मैनेजर की चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है.

नहीं मिला वर्क फ्रॉम होम

महिला कर्मचारी ने मैनेजर के साथ हुई चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए अपना अनुभव शेयर किया. पोस्ट के साथ लिखा, "मैने 'वर्क फ्रॉम होम' लिए कहा था, क्योंकि मेरे पीरियड्स के दिन बहुत बुरे होते हैं और इस दौरान डेस्क पर बैठना शारीरिक रूप से नामुमकिन है. लेकिन यदि घर पर हों तो (हीट पैड वगैरह के साथ) आसानी से कर सकती हूं. मैनेजर ने मेरी वर्क फ्रॉम होम की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया. इतना ही नहीं एक जरूरी प्लांट विजिट करने के लिए कहा जो किसी और दिन नहीं हो सकता था." इसके बाद वो लिखती हैं कि मैं इसी इलाके से गुजर नहीं थी और कुछ भी मिस नहीं करना चाहती थी तो इस उम्मीद में चली गई कि अगले दिन मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा." लेकिन उसके साथ धोखा हुआ क्योंकि उस दिन व्यस्त होने के कारण मैनेजर ने कोई प्लांट विजिट नहीं की. पोस्ट में लिखा, "रात में मुझे अगले दिन फिर आने को कहा गया और मैनेजर की तरफ से कहा गया कि वह उस दिन पक्का काम करेंगे.

अगले दिन फिर आने को कहा

जब महिला को अगले दिन फिर आने का मैसेज आया तो उसने कहा कि उसके क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हैं और बिना कारण पूरे दिन ऑफिस में बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल है. उन्होंने वही पुरानी बात कही कि हां, वह समझते हैं क्योंकि उनका सिर भी दर्द कर रहा था. ये बात महिला कर्मचारी ने हंसते हुए इमोजी के साथ शेयर की.

रेडिट की वायरल पोस्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर की पोस्ट

यह स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर Difficult_City1514 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. पोस्ट वायरल होने के बाद पीरियड्स और जॉब को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है