जिस नेवले से खौफ खाते हैं जहरीले सांप, उससे पंगा ले बैठा ये कुत्ता; Video देखकर नहीं रुकेगी हंसी
जिस नेवले से खौफ खाते हैं जहरीले सांप, उससे पंगा ले बैठा ये कुत्ता; Video देखकर नहीं रुकेगी हंसी

Dogs Viral Video: कुत्ते ने चूहा समझकर नेवले पर हमला कर दिया तो नेवले ने पल भर में ही कुत्ते को धूल चटा दी. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 22, 2025, 09:12 AM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं जिन्हें देखकर हंसी भी आती है और कई बार दया भी आती है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां कुत्ते ने नेवले को चूहा समझकर पकड़ लिया. उसके बाद जो हुआ वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

क्यों किया नेवले पर हमला?
सोशल मीडिया पर नेवले और कुत्तों का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि जंगल में एक नेवला बैठा है. नेवले के सामने दो कुत्ते खड़े हैं और ऐसा लगता है कि नेवले को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं. कुत्ते कंफ्यूज दिखते हैं कि चूहा ही है या कुछ और है. तभी दूस से एक भूरा कुत्ता फुल कॉन्फिडेंस में आता है और सीधा नेवले को चूहा समझ कर उस पर हमला कर देता है. इसके बाद नेवले ने कुत्ते को जो सबक सिखाया उसे कुत्ता जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा.

यह भी पढ़ें: काला कुत्ता समझकर ब्लैक पैंथर पर कर दिया हमला, जगुआर को चुकानी पड़ी गलती की सजा

नेवले ने कैसे सिखाया सबक?
जैसे ही कुत्ते ने नेवले पर हमला किया तो उसकी सारी गलतफहमी दूर हो गई. नेवले ने पल भर में ही कुत्ते के मुंह को नोच लिया है. नेवला कुत्ते के मुंह से लटक गया और कुत्ता चिल्लाता हुआ इधर-उधर छटपटाता रहा. इस दौरान कुत्ते के दोनों साथी भी अपने दोस्त को उस नेवले से बचाने की ​कोशिश कर रहे थे पर बेबस दिखाई दिए.

यह भी पढ़ें: शेर से पंगा लेने चिड़ियाघर में घुस गई लड़कियां, सिर्फ एक वजह से बच गईं जान वरना...
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ROHIT KOTA (@viral.vide02)

कमेंट बॉक्स में लोगों ने काटी मौज
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर viral.vide02 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 5 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने मौज लेते हुए लिखा, "गया था रफ्तार में आ गया अखबार में". वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा,  "नेवला बी लाइक: पूरा जहर वाला कोबरा समाज मेरे से डरता हैं और तू मेरे से लड़ रहा है". 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

Viral Videoanimal fight video

