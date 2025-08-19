मौत थी कंफर्म, लेकिन सिर्फ इस वजह से बच गई जान! फूड ब्लॉगर्स ने LIVE कैमरे की दिखलाई खौफनाक क्लिप

Trending Photos
SUV Crash Restaurant: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. यह कहानी है ह्यूस्टन (Houston) के दो ब्लॉगर्स, नीना सैंटियागो (Nina Santiago) और पैट्रिक ब्लैकवुड (Patrick Blackwood) की, जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर फूड रिव्यू कर रहे थे. अचानक ही एक SUV गाड़ी रेस्टोरेंट की कांच की दीवार तोड़कर अंदर घुस आई और देखते ही देखते यह मामूली सा रिव्यू मौत से जंग में बदल गया.
यह भी पढ़ें: इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं रही... डिक्शनरी में घुसे Gen Z वाले ये अजीब शब्द तो लोगों के आए ऐसे रिएक्शन
हादसा कैसे हुआ?
17 अगस्त को दोनों ब्लॉगर्स एक प्लेटर ऑफ सैंडविच का रिव्यू कर रहे थे. तभी एक SUV ने रेस्टोरेंट की कांच की फ्रंट वॉल तोड़ दी और तेज रफ्तार से उनके टेबल से टकरा गई. अचानक हुए इस हादसे से वहां मौजूद लोग घबरा गए. नीना जमीन पर गिर पड़ीं जबकि पैट्रिक तुरंत अपनी जगह से कूदकर बाहर निकल गए.
देखें वीडियो-
हादसे में किस तरह लगी चोटें?
वीडियो में साफ दिख रहा है कि हादसे में कांच के टुकड़े पूरे हॉल में फैल गए. हादसे के बाद नीना ने अपनी चोटों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं. उनके हाथ और चेहरे पर गहरे कट लगे थे. उन्होंने लिखा कि यह सब इतनी अचानक हुआ कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला. नीना ने अपनी पोस्ट में लिखा, “जैसे ही मैं सैल्मन स्लाइडर खा रही थी, गाड़ी सीधा हम पर आकर टकराई. यह मौत के बहुत करीब का अनुभव था लेकिन हम बच गए. इस हादसे ने मुझे सिखाया कि जिंदगी बहुत छोटी है, नफरत या गुस्से में समय बर्बाद मत करो. माफ करो, अभी जियो और अपने करीबियों की कद्र करो.”
यह भी पढ़ें: ननद ने ही घर में किया कलेश! शादी के दिन दिया ऐसा धोखा, दुल्हन की उड़ गई नींद- भाई के एक्स-वाइफ को भेजा ऐसा VIDEO
क्या यह हादसा जिंदगी का सबक बन गया?
नीना और पैट्रिक के लिए यह हादसा सिर्फ डरावना ही नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाला अनुभव भी बन गया. उन्होंने कहा कि कल का भरोसा किसी को नहीं है. यह घटना उन्हें याद दिलाती है कि हमें हर लम्हे को जीना चाहिए और अपनों को प्यार जताने में देर नहीं करनी चाहिए. नीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह वीडियो शेयर किया, जिसमें हादसे का पूरा दृश्य कैद हो गया था. लोगों ने इसे देखकर डर और हैरानी दोनों जताई. कई यूजर्स ने लिखा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि दोनों ब्लॉगर्स बड़ी चोटों से बच निकले.