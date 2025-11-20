बाइक पर ही बांध ली चारपाई, खाट पर आराम करते हुए घूमा सिटी! Video वायरल

Video Viral: सोशल मीडिया पर हर रोज लाखों वीडियो अपलोड किये जाते हैं. ऐसे में कुछ वीडियो होते हैं जिन्हें देखते ही हम लाइट और शेयर कर देते हैं और इस तरह वीडियो वायरल हो जाते हैं. कुछ वीडियो तो इतने फनी और क्रिएटिव होते हैं जिन्हें देखकर हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है. कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती है कि यूजर कहते हैं कि इनको तोपों की सलामी दो. ऐसा ही फनी वीडियो इन दिनो काफी वायरल हो रहा है जिसमें दिखता है कि एक शख्स ने बाइक को ही बेड रूम बना लिया है. इतना ही नहीं साथ में मच्छरदानी भी लगी है. आप भी देखें रोड़ पर चलता बेडरूम.

बाइक पर बांधी चारपाई

लोग रील और फनी कंटेंट बनाने के लिए किस हद तक क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. ये वीडियो उसी का उदाहरण है. शख्स ने क्रिएटिविटी की सारी सीमाएं लांघ दी और ऐसा जुगाड़ बनाया कि वीडियो देखकर यूजर हैरान हैं और देखते लाइक और शेयर कर रहे हैं. वीडियो में दिखता है कि बाइक के पीछे वाली सीट पर चारपाई बंधी है. इतना ही नहीं, चारपाई पर एक शख्स ऐसे फोन चला रहा है जैसे वो अपने रूम के बेड पर लेता हो. चारपाई पर लेटा शख्स एकदम नॉर्मल दिखाई देता है और बाइक रोड़ पर दौड़ रही है. इसके अलावा चारपाई पर मच्छरदानी भी लगी है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. यूजर जमकर हंस रहे हैं.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @NazneenAkhtar23 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और सिर्फ 24 घंटे में ही करीब 40 हजार व्यूज भी आ चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर मजेदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, बाइक चलाने वाला पक्का इसका बेस्ट फ्रेंड होगा. दूसरे यूजर ने लिखा, कैसे कैसे लोग हैं. तीसरे यूजर ने लिखा, दुनिया के लोग भले ही मूर्ख दिवस मनाते हों लेकिन यहां मूर्खता का दशक चल रहा है.

