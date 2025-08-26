गणपति बप्पा की गोद में सुकून की नींद सो रही ये बिल्ली, गणेश चतुर्थी पर इससे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा

Ganesh Chaturthi Viral Video: गणपती बप्पा(Ganpati Bappa) की गोद में एक बिल्ली आराम कर रही है. ऐसा लग रहा है जैसे भगवान गणेश (Ganesh Bhagwan) खुद बिल्ली को अपनी गोद में सुलाकर आशीर्वाद दे रहे हैं. अब ये वीडियो गणेश चतुर्थी(Ganesh Chaturthi) के मौके पर जमकर वायरल हो रहा है.
Ganesh Chaturthi 2025: सोशल मीडिया पर पालतू बिल्लियों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार ये नटखट हरकतें करती दिखाई देती हैं तो कभी दूसरों से पंगा लेते हुए नजर आती हैं. आज हम जिस वीडियो के बारे में आपको बता रहे हैं वो एक क्यूट सी बिल्ली का वीडियो है. इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें भर आएंगी. एक बिल्ली गणेश भगवान की गोद में आराम कर रही है और ये सुंदर दृश्य कैमरे में कैद हो गया. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है.
कैसे दिया बप्पा ने आशीर्वाद?
वीडियो में दिखाई देता है कि भगवान गणेश की एक बड़ी मूर्ति सजी है और उनकी गोद में एक बिल्ली आराम से लेटी है. जब बिल्ली गोद में सो रही है उस समय भगवान गणेश जी का हाथ बिल्ली के सिर के पास है. देखने पर ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान गणेश अपनी गोद में सुलाकर आशीर्वाद दे रहे हों. इस मनमोहक दृश्य को किसी ने कैमरे में कैद कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
वीडियो पर आए कितने व्यूज?
यह वीडियो @vishudeolekar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 11 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. इतना ही नहीं इस वीडियो को अब तक 3.7 लाख लोगों ने शेयर किया है. इस वीडियो पर 8.2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं.
वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गईं. लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और एक दूसरे को दबाकर शेयर कर रहे हैं. इसी के साथ लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद काफी मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, "ब्रो सबसे अच्छी जगह सो रहा है". दूसरे यूजर ने लिखा, "ये वहां सुकून ले रही है और हम इसे बप्पा की गोद में देखकर सुकून ले रहे हैं".
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.