गणपति के सामने हाथ जोड़कर नाचता रहा, गणेश चतुर्थी पर वायरल हुआ इस कुत्ते की भक्ति का Video

Dog Viral Video: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देशभर के लोग गणपति बप्पा को अपने घर में विराजमान कर रहे हैं. ऐसे में बप्पा के आगमन पर देशभर में बड़े-बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और गणेश जी से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं गणेश जी की गोद में आराम करती बिल्ली का वीडियो वायरल होता है और कहीं गणेश जी की मूर्ति पर नाग चढ़कर बैठ जाता है. गणेश चतुर्थी के मौके पर ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता भगवान गणेश जी की पूजा कर रहा है.

कौन से गाने पर नाच रहा डॉग?

गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि घर में गणपति बप्पा विराजमान हैं और एक कुत्ता बप्पा की पूजा कर रहा है. वीडियो देखने पर कुत्ता पालतू लगता है जो एक 2012 में रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म 'अग्निपथ' के एक गाने 'देवा श्री गणेशा' पर नाच रहा है और ताली बजाने की कोशिश भी कर रहा है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि डॉग के मालिक ने ही ये वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर शेयर किया है. अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो पर कितने लाइक आए?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @sa_die_xx नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो पर अब तक 2 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इतना ही नहीं 32 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है.

वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग?

तेजी से वायरल हो रहे इस कुत्ते के वीडियो पर लोगों ने काफी अच्छे अच्छे कमेंट किए है. एक यूजर ने लिखा, "ये है ओरिजनल भक्ती, गणपति बप्पा मोरया". इसके अलावा ज्यादातर लोगों ने 'जय गणेश' और 'गणपति बप्पा मोरया लिखकर' कमेंट किए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.