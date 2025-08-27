गणपति के सामने हाथ जोड़कर नाचता रहा, गणेश चतुर्थी पर वायरल हुआ इस कुत्ते की भक्ति का Video
गणपति के सामने हाथ जोड़कर नाचता रहा, गणेश चतुर्थी पर वायरल हुआ इस कुत्ते की भक्ति का Video

Ganesh Chaturthi Viral Video: पूरे देश में गणेश चतुर्थी की धूम मची है और लोग गणपति बप्पा का आगमन कर रहे हैं. इस मौके पर गणपति बप्पा की पूजा करते हुए एक कुत्ते का वीडियो वायरल हो रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:49 PM IST
गणपति के सामने हाथ जोड़कर नाचता रहा, गणेश चतुर्थी पर वायरल हुआ इस कुत्ते की भक्ति का Video

Dog Viral Video: गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर देशभर के लोग गणपति बप्पा को अपने घर में विराजमान कर रहे हैं. ऐसे में बप्पा के आगमन पर देशभर में बड़े-बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और गणेश जी  से जुड़े कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. कहीं गणेश जी की गोद में आराम करती बिल्ली का वीडियो वायरल होता है और कहीं गणेश जी की मूर्ति पर नाग चढ़कर बैठ जाता है. गणेश चतुर्थी के मौके पर ऐसा ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता भगवान गणेश जी की पूजा कर रहा है.
यह भी पढ़े: गणपति बप्पा की गोद में सुकून की नींद सो रही ये बिल्ली, गणेश चतुर्थी पर इससे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा

कौन से गाने पर नाच रहा डॉग?
गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि घर में गणपति बप्पा विराजमान हैं और एक कुत्ता बप्पा की पूजा कर रहा है. वीडियो देखने पर कुत्ता पालतू लगता है जो एक 2012 में रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म 'अग्निपथ' के एक गाने 'देवा श्री गणेशा' पर नाच रहा है और ताली बजाने की कोशिश भी कर रहा है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि डॉग के मालिक ने ही ये वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर शेयर किया है. अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़े: मुस्लिम युवाओं ने बप्पा के स्वागत में झूमकर बजाए ढोल-नगाड़े, भाईचारे की मिसाल देख खुश हुआ हर भारतीय

इस वीडियो पर कितने लाइक आए?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @sa_die_xx नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो पर अब तक 2 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इतना ही नहीं 32 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है. 

A post shared by Killer Satish (@sa_die_xx)

वीडियो देखने के बाद क्या बोले लोग?
तेजी से वायरल हो रहे इस कुत्ते के वीडियो पर लोगों ने काफी अच्छे अच्छे कमेंट किए है. एक यूजर ने लिखा, "ये है ओरिजनल भक्ती, गणपति बप्पा मोरया". इसके अलावा ज्यादातर लोगों ने 'जय गणेश' और 'गणपति बप्पा मोरया लिखकर' कमेंट किए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

