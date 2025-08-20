गंगा में डुबकी लगा रहे थे श्रद्धालु, तभी पहुंच गया अजीब जानवर; Video देखकर लोग बोले- इसकी भी पूजा करो

Lizard Viral Video: सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, ऐसा ही एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो तब का है जब श्रद्धालु गंगा जी में स्नान कर रहे थे और वहां एक बड़ी छिपकली आ गई. छिपकली को देखकर लोग गंगा जी से बाहर आ गए और उसका वीडियो बनाने लगे. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

गंगा घाट पर आ गया अजीब जानवर

दरअसल, वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रद्धालु गंगा जी में स्नान कर रहे थे. तभी वहां ये बड़ी छिपकली आ गई और लोगों में डर का माहौल बन गया. इतनी बड़ी छिपकली को देखकर लोग इधर-उधर भागने लगे और एक-दूसरे का हाथ पकड़कर खुद को बचाते नजर आए. पहले ये छिपकली पानी से बाहर आकर गंगा घाट की सीढ़ियों पर चढ़ी. जैसे ही ये छिपकली पानी से बाहर आई तो लोग भी स्नान छोड़कर इसी को देखने लगे.

ऊपर तक चढ़ आई छिपकली

इसके बाद छिपकली सीढ़ियों से ऊपर तक चढ़ जाती है और वहां रखे एक बैग के पास पहुंचती है. इसके बाद वापस मुड़कर नीचे उतर जाती है. वापस जाने के बाद ये पानी में तैरकर वहां से गायब हो जाती है. जैसा कि वीडियो में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बड़ी छिपकली मॉनिटर लिजर्ड प्रजाति की हो सकती है.

वीडियो देखने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "अब किसी का मन नहीं करेगा नहाने का, अब सभी को डर का माहौल लगेगा". दूसरे यूजर ने लिखा, "बैग चोरी करने आया था पर नाकाम हो गया". तीसरे यूजर ने कमेंट किया, "अब इसकी भी पूजा करो". ये वीडियो इंस्टाग्राम पर siwach_shiva नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो पर 1 लाख 60 हजार से ज्यादा लाइक और 35 हजार से ज्यादा शेयर हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.