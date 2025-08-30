जब Gen Z बन जाए टीचर तो स्कूल में ऐसा होता है स्टूडेंट्स का हाल, REEL बनाते वक्त किया चौंकाने वाला काम
Advertisement
trendingNow12902084
Hindi Newsवायरल

जब Gen Z बन जाए टीचर तो स्कूल में ऐसा होता है स्टूडेंट्स का हाल, REEL बनाते वक्त किया चौंकाने वाला काम

Teacher Viral Video: आपने कई टीचरों को क्लास रूम में रील बनाते हुए देखा होगा, लेकिन जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. उसे देखकर लगता है कि स्टूडेंट के साथ ऐसी हरकत एक Gen Z टीचर ही कर सकती है. चलिए विस्तार से बताते हैं.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 30, 2025, 08:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब Gen Z बन जाए टीचर तो स्कूल में ऐसा होता है स्टूडेंट्स का हाल, REEL बनाते वक्त किया चौंकाने वाला काम

Viral Video: सोशल मीडिया का जमाना है और इस दौर में ज्यादातर लोगों और खासतौर से Gen Z (वह लोग जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं) को रील और ब्लॉग बनाना काफी पसंद है. सोशल मीडिया पर एक  लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये लड़की एक टीचर है और ये क्लास रूम में स्टूडेंट के साथ रील बना रही है. अब ये रील तेजी से वायरल हो रही है. लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ ऐसी हरकत एक Gen Z टीचर ही कर सकती है.
यह भी देखें: गणपति के सामने हाथ जोड़कर नाचता रहा, गणेश चतुर्थी पर वायरल हुआ इस कुत्ते की भक्ति का Video

ये टीचर कैसे बनाती है रील?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सरकारी स्कूल में एक कम उम्र की लड़की टीचर है. ये टीचर पढ़ाना छोड़कर रील बना रही है. इतना ही नहीं, रील बनाने के लिए स्टूडेंट को भी अपने साथ शामिल कर लेती है. एक म्यूजिक के साथ ये टीचर क्लास रूम से ही रील बनाती है. इस रील में दिखाई देता है कि टीचर दो स्टूडेंट को नीचे छिपाकर रखती है. म्यूजिक के हिसाब से एक-एक करके दोनों स्टूडेंट को उठाती है और फिर ​बैठा देती है. अब ये वीडियो जमकर सोशल मी​डिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी देखें: गणेश जी के हाथ से लड्डू चुराकर ले जा रहा था ये कुत्ता, कैमरा नहीं होता तो कोई यकीन नहीं करता; देखें Video

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
वायरल हो रहे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों ने जमकर मजे लिए हैं. एक यूजर ने लिखा, "कृप्या इसे अपने स्कूल में ट्राई ना करें". दूसरे यूजर ने लिखा, "मुझे तो अच्छा लगा और बच्चे भी खुश लग रहे हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "ये कौन सा स्कूल है जहां रील बनाने के लिए फोन ले जा सकते हैं. हमारे स्कूल में तो नहीं ले जाने देते हैं".

Add Zee News as a Preferred Source

किस अकाउंट से किया गया शेयर?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @huedwhril नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. इनता ही नहीं 2.2 लाख से ज्यदा लोग इस रील को शेयर भी कर चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Gen Zviral reeltrending

Trending news

Ramban Clod Burst: जम्मू-कश्मीर के रामबन में फटा बादल, 3 लोगों की मौत और 5 लापता
undefined
Ramban Clod Burst: जम्मू-कश्मीर के रामबन में फटा बादल, 3 लोगों की मौत और 5 लापता
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
jammu kashmir news
कभी कस्टमर से गुलजार रहते थे घाटी के रेस्टोरेंट, अचानक पसरा सन्नाटा
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
Odisha news
'या तो नौकरी करो या फिर वकालत...', बार काउंसिल का वकीलों को आदेश
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
Owaisi on Bhagwat
'वो कौन होते हैं दखल देने वाले', भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के ओवैसी
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
;