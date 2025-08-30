जब Gen Z बन जाए टीचर तो स्कूल में ऐसा होता है स्टूडेंट्स का हाल, REEL बनाते वक्त किया चौंकाने वाला काम

Viral Video: सोशल मीडिया का जमाना है और इस दौर में ज्यादातर लोगों और खासतौर से Gen Z (वह लोग जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं) को रील और ब्लॉग बनाना काफी पसंद है. सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ये लड़की एक टीचर है और ये क्लास रूम में स्टूडेंट के साथ रील बना रही है. अब ये रील तेजी से वायरल हो रही है. लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट के साथ ऐसी हरकत एक Gen Z टीचर ही कर सकती है.

ये टीचर कैसे बनाती है रील?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सरकारी स्कूल में एक कम उम्र की लड़की टीचर है. ये टीचर पढ़ाना छोड़कर रील बना रही है. इतना ही नहीं, रील बनाने के लिए स्टूडेंट को भी अपने साथ शामिल कर लेती है. एक म्यूजिक के साथ ये टीचर क्लास रूम से ही रील बनाती है. इस रील में दिखाई देता है कि टीचर दो स्टूडेंट को नीचे छिपाकर रखती है. म्यूजिक के हिसाब से एक-एक करके दोनों स्टूडेंट को उठाती है और फिर ​बैठा देती है. अब ये वीडियो जमकर सोशल मी​डिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?

वायरल हो रहे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लोगों ने जमकर मजे लिए हैं. एक यूजर ने लिखा, "कृप्या इसे अपने स्कूल में ट्राई ना करें". दूसरे यूजर ने लिखा, "मुझे तो अच्छा लगा और बच्चे भी खुश लग रहे हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "ये कौन सा स्कूल है जहां रील बनाने के लिए फोन ले जा सकते हैं. हमारे स्कूल में तो नहीं ले जाने देते हैं".

किस अकाउंट से किया गया शेयर?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @huedwhril नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है. इनता ही नहीं 2.2 लाख से ज्यदा लोग इस रील को शेयर भी कर चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.