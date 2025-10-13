ये है दुनिया का सबसे बड़ा शब्द, लिखना तो दूर पढ़ने में ही लग जाएगा घंटों का समय

Which is the the longest english words: हर भाषा की अपनी एक विशेषता होती है. अंग्रेजी की बात करें तो इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बोलने में ही अच्छों-अच्छों की हवा खराब हो जाती है. जब कोई इन शब्दों को बोलने की कोशिश करता तो ऐसा लगता है जैसे उनकी जीभ फंस गई हो. कई बार ये मोमेंट काफी फनी भी हो जाता है. दुनियाभर की भाषाओं में शब्दों की कोई सटीक संख्या नहीं है. आपने अंग्रेजी भाषा में एक से एक कठिन शब्द देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सबसे बड़े शब्द के बारे में सुना है. जी हां, आज हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा शब्द(most longest words) बताने जा रहे हैं. इसको लिखना तो दूर की बात है आप इसे पढ़ भी नहीं पाएंगे.

ये है दुनिया का सबसे बड़ा शब्द

Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis- इस शब्द में 45 अक्षर हैं. ये फेफड़ों की एक बीमारी को दर्शाता है. ये जिस बीमारी का नाम है वो धूल के साथ सांस के जरिए शरीर में जाती है. ये इंग्लिश के सबसे बड़े शब्दों में से एक माना जाता है और कई डिक्शनरी में शामिल है.

यह भी पढ़ें: 100 और 500 नहीं, बल्कि इन देशों में चलता है एक लाख का नोट, देखें पूरी लिस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

एक लाख से ज्यादा अक्षरों का शब्द

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सबसे लंबा शब्द Methionylalanylthreonylserylarginylglycyl... है, जो लाखों लेटर्स तक जाता है. ये एक टिटिन (Titin) नाम के एक प्रोटीन का रासायनिक नाम है. ये मानव शरीर में सबसे बड़ा ज्ञात प्रोटीन है. जानकारी के अनुसार इस शब्द में 189,819 अक्षर होते हैं. इसे बोलने में ही घंटों का समय लग सकता है. यही कारण है कि इस शब्द को कई इंग्लिश की डिक्शनरी में भी शामिल नहीं किया गया है. इसे शॉर्ट में टिटिन कहते हैं.

यह भी पढ़ें: 16 साल से नहीं गई ऑफिस और फिर भी मिली 11 करोड़ की सैलरी, टीचर की कहानी सुनकर जज भी हैरान

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.