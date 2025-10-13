16 साल से नहीं गई ऑफिस और फिर भी मिली 11 करोड़ की सैलरी, टीचर की कहानी सुनकर जज भी हैरान

German teacher viral news: ये कहानी जर्मनी की एक टीचर की है जो 16 साल से 'सिक लीव' पर है, लेकिन हर महीने सैलरी ले रही है. इसमें हैरानी की बात ये है कि 16 साल से घर पर रहने के बाद भी उसकी नौकरी बची हुई है. सुनने में आपको ये मामला बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा सच में हुआ है. अब ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

कौन से कॉलेज में थी जॉब?

दरअसल, ये एक सिस्टम की गलती की वजह से हुआ है. जानकारी के अनुसार जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया के वोकेशनल कॉलेज की एक टीचर ने सन् 2009 से बीमारी की छुट्टी ले रखी है और उसके बाद अभी तक एक भी दिन कॉलेज में ड्यूटी नहीं की. इसके बावजूद वो हर महीने सैलरी लेती थी.

यह भी पढ़ें: ये है दुनिया का सबसे महंगा साबुन, कुछ खास लोग ही कर पाते हैं यूज, जानें कीमत

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे हुआ खुलासा?

दरअसल, इस पूरी कहानी के पीछे जर्मनी का कानून है. जर्मन कानून के मुताबिक शिक्षकों को लोग सेवक माना जाता है. इसलिए टीचर्स को अनिश्चित अवधि के लिए सिक लीव लेने का विशेषाधिकार मिला हुआ है. नए कॉलेज प्रशासन ने एक ऑडिट के बाद टीचर का मेडिकल टेस्ट कराने का निर्देश दिया. इस दौरान टीचर ने इस निर्देश को नहीं माना और इसके खिलाफ कोर्ट चली गई और इसे चुनौती दे दी. टीचर का कहना है कि ये उससे अधिकारों का उल्लंघन है.

इस मामले में क्या बोली अदालत?

कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि ये मामला समझ से परे है. इसी के साथ अदालत ने कहा कि कॉलेज प्रशासन को बीमारी का सबूत मांगने का पूरा अधिकार है. इसके साथ ही कोर्ट ने कॉलेज को हुए कानूनी खर्चों के लिए भी महिला को जिम्मेदार ठहराया है और शिक्षिका को कॉलेज को कानूनी खर्चे के लिए 2500 यूरो का भुगतान करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें: मैं अमेरिकी नहीं ऑस्ट्रेलियाई हूं! झील में पेशाब करते हुए के वायरल वीडियो पर विदेशी महिला ने दी सफाई

छुट्टी लेकर शुरू​ किया था स्टार्टअप

ये मामला काफी विवादों में हैं. दरअसल, इस टीचर ने सिक लीव लेने के बाद 'मेडिकल स्टार्टअप' शुरू किया था. यदि जांच में इस टीचर को कोई गंभीर बीमारी नहीं पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है. इसके अलावा उसे वेतन और पेंशन भी नहीं मिलेगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.