चलती कार पर मार दिया गुटखे का पीक, सरदार जी ने बीच सड़क सिखाया ऐसा सबक, वीडियो वायरल

Viral Video: गुटखा खाकर कहीं भी थूक देने की ये गंदी आदत एक दिन इतनी महंगी पड़ जाएगी? इस शख्स ने सोचा भी नहीं होगा. गाड़ी पर गुटखा थूकने पर बाइक वाले को रोका और फिर ऐसे सबक सिखाया.

Nov 12, 2025, 07:12 PM IST
Viral Video: कुछ लोगों में गुटखा खाकर कहीं भी थूक देने की गंदी आदत होती है, लेकिन ये आदत इस बाइक वाले को महंगी पड़ गई. जब एक शख्स ने चलती गाड़ी पर गुटखा थूका तो सरदार जी ने बीच सड़क पर ही गाड़ी रोक ली और उस शख्स के हाथ में गीला कपड़ा थमा दिया और फिर जो हुआ. वहां मौजूद लड़कों ने सब कुछ कैमरे में कैद कर लिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्यों साफ कर रहा था गाड़ी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि सरदार जी एक बाइक सवार को रोककर अपनी गाड़ी साफ करवा रहे हैं. बीच रोड पर बाइक सवार अपनी बाइक से उतरकर एक सफेद रंग की गाड़ी साफ करता नजर आता है. ये शख्स गाड़ी के बोनट पर कपड़ा मार रहा है. लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है इसका खुलासा वीडियो बनाने वाले लड़के कर देते हैं. वीडियो में लड़के दावा करते हैं कि इस बाइक वाले ने गाड़ी पर गुटखा थूका था तो गाड़ी वाला वही गुटखा साफ करवा रहा है. वीडियो शुरू होते ही ये लड़का कहता है कि भाई गुटखा खाना छोड़ दो देखो सरदार जी ने गाड़ी साफ करवा ली. 
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @harshitpandit3851 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 1.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

यूजर्स का रिएक्शन
वीडियो देखने के बाद यूजर्स वीडियो के नीचे मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "जिस तरीके से यह काम हैंडल हुआ है, दोनों भाई प्रशंसा के पात्र हैं. एक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और दूसरे ने अपनी गलती स्वीकारी और फिर उस गलती को सही किया."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

