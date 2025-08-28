कभी बिच्छू और मुर्गे के बीच लडाई देखी है? अगर नहीं तो फटाफट देख लें, अटका देंगी आपकी सांसें
कभी बिच्छू और मुर्गे के बीच लडाई देखी है? अगर नहीं तो फटाफट देख लें, अटका देंगी आपकी सांसें

Bichhu Ki Viral Video: जब मुर्गों के सामने एक बिच्छू आ जाता है तो वे चोंच में दबाकर इधर से उधर फेंकने लगे. ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:04 PM IST
कभी बिच्छू और मुर्गे के बीच लडाई देखी है? अगर नहीं तो फटाफट देख लें, अटका देंगी आपकी सांसें

Viral Video: इंस्टाग्राम पर जानवरों की लड़ाई-झगड़े के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ फनी फाइट होती हैं लेकिन कई बार दोनों जानवर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं. जानवरों की कुछ वीडियो इतनी फनी होती हैं कि आप चाहकर भी हंसी नहीं रोक सकते हैं. जानवर कोई ना कोई नई चुलबुली हरकत या पंगा लेते ही रहते हैं. ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें मुर्गा बिच्छू पर अटैक कर रहा है.  
बिच्छू के साथ क्या कर रहे थे दोनों मुर्गे?
आपने जानवरों की लड़ाई के तो कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मुर्गे और बिच्छू की लड़ाई देखी है. आज हम जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो दो मुर्गों और बिच्छू की वीडियो है. जिसमें देखने को मिलता है कि दो मुर्गे मिलकर एक बिच्छू पर हमला कर रहे है. 

मुर्गे ने बिच्छू के साथ क्या किया?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक खाली कमरे में एक बिच्छू और एक मुर्गे का जोड़ा है. दोनों मुर्गे बिच्छू के पीछे-पीछे घूमते दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद सबसे पहले एक मुर्गा उस बिच्छू को अपनी चोंच से पकड़ने की कोशिश करता है. जैसे ही वो बिच्छू को पकड़ता है तुरंत उसकी चोंच से छूट जाता है. उसके बाद वो फिर कोशिश करता है और इस बार मुर्गे ने बिच्छू को चोंच से पकड़कर दूर फेंक दिया है. 
मुर्गी ने बिच्छू को कैसे पकड़ा?

इसके बाद मुर्गी आती है और बिच्छू को चोंच से पकड़कर दूर झटक देती है. फिर दोबारा से मुर्गा आता है और बिच्छू के पीछे-पीछे चलने​ लगता है. दोनों मुर्गे आपस में बारी-बारी से बिच्छू को मारने की कोशिश करते हैं. अब ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

किस अकाउंट से शेयर हुआ वीडियो?
यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @biologoalessandro नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. अब तक इस वीडियो पर 1 लाख 90 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इतना ही नहीं 27 हजार से लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

