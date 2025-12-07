Advertisement
वायरल

पार्किंग से गाड़ी उठाने में एक सेकेंड की भी हुई देरी तो... चीन ने बनाया ऐसा धांसू सिस्टम

Viral News: इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में शख्स ने चीन के स्मार्ट पार्किंग सिस्टम के बारे में बताते हुए कहा, चीन नेक्सट लेवल है. यहां दखिए जब आप अपनी कार किसी रेस्टोरेंट के सामने पार्क करते हैं तो वहां क्या होता है? इस पार्किंग में न तो पैसे लेने के लिए कोई शख्स तैनात है और न वहां कोई मीटर लगा है.

Dec 07, 2025, 07:03 PM IST
पार्किंग से गाड़ी उठाने में एक सेकेंड की भी हुई देरी तो... चीन ने बनाया ऐसा धांसू सिस्टम

China Smart Parking News: चीन अपनी तेज ग्रोथ और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है. चीन में जाने वाले लोग अक्सर वहां की नई-नई टेक्नोलॉजी को देखकर हैरान रह जाते हैं. ये नई टेक्नोलॉजी चीन में रोजाना के सिस्टम कितनी आसानी से काम होता है, ये दिखाती हैं. सोशल मीडिया पर ऐसी ही वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें एक अमेरिकी शख्स ने चीन की इस स्मार्ट पार्किंग और पूरी तरह से कैशलेस फीचर के बारे में अपने अनुभव शेयर किए हैं. सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए इस वीडियो में शख्स ने चीन की स्मार्ट पार्किंग के बारे में अपना अनुभव बताया.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में शख्स ने चीन के स्मार्ट पार्किंग सिस्टम के बारे में बताते हुए कहा, चीन नेक्सट लेवल है. यहां दखिए जब आप अपनी कार किसी रेस्टोरेंट के सामने पार्क करते हैं तो वहां क्या होता है? इस पार्किंग में न तो पैसे लेने के लिए कोई शख्स तैनात है और न वहां कोई मीटर लगा है. वहां सबकुछ कैशलेश है और सबकुछ QR कोड के जरिए पेमेंट होता है. वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स ये बताता है कि कैसे ड्राइवर अपनी पार्किंग की जगह के पेमेंट करने के लिए बस एक QR कोड को स्कैन करते हैं.

अगर तय समय से लेट हुए आप तो पार्किंग में कार हो जाएगी जाम
ये शख्स कार पार्किंग में  QR कोड स्कैन करने के बाद वहां की जमीन पर एक छोटा सा हरे रंग का डिवाइस रखा होता है. ये देखने में आम प्लास्टिक जैसा दिखाई देता है लेकिन इसका असली मकसद क्या है उसके बारे में ये शख्स बताते हुए कहता है, 'यह इसलिए है कि आपने अपनी कार पार्किंग के लिए  जितने समय का पेमेंट किया है अगर आप उससे ज़्यादा देर तक रुकते हैं तो आपकी कार को वहीं जाम कर देगा और आपकी कार वहां से आगे नहीं जा सकेगी.' दरअसल जमीन में रखा वो डिवाइस आपकी कार को ऊपर उठा देता है. जिससे आपकी कार वहीं जाम हो जाती है.' शख्स वीडियो में वो डिवाइस भी दिखाता है. ऐसे में अगर आप जबरन अपनी कार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी कार को खराब कर देगा. 

चीन की सड़कों पर शोर नहीं होने की बताई वजह
शख्स ने वीडियो में आगे बताया कि चीन में स्कूटर पार्किंग मुफ़्त है 'चीन में बहुत सारे स्कूटर हैं. चीन में बहुत सारी कारें भी हैं.' वह चीन की शांत सड़कों के बारे में जिक्र करता हुआ बताता है कि कैसे बीजिंग में 25 मिलियन की आबादी का शहर है और वहां की सड़कों पर बिलकुल भी शोर नहीं है. वो शख्स वीडियो में आगे दिखाता है कि कैसे उसके बगल से एक कार निकल जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है. वो शख्स कहता है कि क्या आपको कुछ सुनाई दिया? नहीं न. फिर वो शख्स बताता है कि लगभग सभी स्कूटर और कारें इलेक्ट्रिक हैं जिससे वहां की सड़कें बहुत शांत रहती हैं.

चीन में सिर्फ बसों की आवाज
वीडियो बना रहे शख्स ने आगे बताया कि चीन में मैंने सिर्फ बसों की आवाज ही सुनी है. उसने ये भी बताया कि चीन में पेट्रोल पंप भी बहुत कम हैं. शख्स ने बताया कि ये वीडियो चीन के सूजौ में शूट किया गया था. यह कुछ आसान सी चीज है बस पार्किंग लॉट में. चीन में ऐसी प्लेटफ़ॉर्म हैं जो बिना पेमेंट किए कारों को जाने से रोकने के लिए ऊपर उठ जाती हैं। वे पार्किंग से लेकर होटल तक हर चीज़ के लिए पेमेंट करने के लिए QR सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं.

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

chinaparking

