फ्रांस सेबेहतर है भारत... विदेशी महिला ने गिनाईं ऐसे 3 कारण कि लोग रह गए हैरान, देखें वीडियो

भारत की विविधता, संस्कृति और जीवनशैली को लेकर देशवासी तो हमेशा गर्व करते आए हैं, लेकिन अब यही बात विदेशी भी खुले तौर पर कहने लगे हैं तो क्या बात है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिाय पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक विदेशी महिला ने भारत की तारीफ करते नजर आते हैं. इसके बाद ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत को अपने देश फ्रांस से बेहतर बताती दिख रही हैं. महिला ने बेहद सरल अंदाज में भारत की खूबियों को गिनाया और बताया कि किन तीन मामलों में फ्रांस भारत से पीछे है. उनका यह वीडियो लोगों को न सिर्फ पसंद आ रहा है, बल्कि भारत की सकारात्मक छवि को भी मजबूती से सामने रख रहा हैय

कौन हैं वायरल वीडियो में नजर आ रही फ्रांसीसी महिला

वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्रांसीसी महिला नजर आ रही हैं और फिलहाल वो भारत में रह रही हैं अपने अकाउंट पर वह अक्सर भारत से जुड़े अनुभव, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी के वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. हाल ही में शेयर किए गए वीडियो में वह खरगोशों को चारा खिलाती नजर आ रही हैं. इसी वीडियो के कैप्शन में उन्होंने भारत के प्रति अपने लगाव को शब्दों में बताया. उन्होंने साफ लिखा कि भारत उन्हें क्यों पसंद है और किन मामलों में उनका देश फ्रांस, भारत से पीछे रह जाता है. यही वजह है कि उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

कम्युनिटी सेंस भारत की सबसे बड़ी ताकत

फ्रांसीसी महिला ने सबसे पहला कारण भारत का मजबूत कम्युनिटी सेंस है. उनका कहना है कि भारत में लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं. यहां परिवार और समाज की भावना बहुत गहरी है. उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि फ्रांस में लोग ज्यादा व्यक्तिगत जीवन पर फोकस करते हैं और दूसरों से कम जुड़ाव महसूस होता है. वहीं भारत में बड़े परिवार, पड़ोसियों से रिश्ते और सामूहिक जीवन की परंपरा आज भी मजबूत है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि कभी-कभी समाज की उम्मीदों का दबाव होता है, लेकिन कुल मिलाकर यह भावना भारत को खास बनाती है.

प्राकृतिक खूबसूरती और टेक्सटाइल ने जीता दिल

दूसरे पॉइंट में उन्होंने भारत की प्राकृतिक विविधता की तारीफ की. उनका कहना है कि फ्रांस भी खूबसूरत देश है, लेकिन भारत में प्रकृति के हर रूप देखने को मिलते हैं. यहां पहाड़ हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, रेगिस्तान हैं, जंगल हैं और बैकवॉटर्स भी हैं. यही विविधता भारत को बेहद खास बनाती है. तीसरे कारण के तौर पर उन्होंने भारत की टेक्सटाइल और कपड़ों की दुनिया को सराहा. उनके मुताबिक यहां लोग कढ़ाई, बीड्स और हाथ से बने कपड़े पहनते हैं. यहां तक कि साधारण कुर्ती भी उन्हें लग्जरी जैसी लगती है, जो भारत की रचनात्मकता को दर्शाती है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर freldaway नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है. जिसे अब तक करीब 29 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई यूजर्स ने महिला की सोच की तारीफ की और कहा कि उनके अंदर गहरी क्रॉस-कल्चर समझ है. कुछ लोगों ने खुशी जताई कि एक विदेशी को भारत इतना पसंद आया. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में भारत के खाने की भी तारीफ कर दी. खास बात यह रही कि एक भारतीय यूजर ने कमेंट में फ्रांस की भी खूबियां गिनाईं और दोनों देशों की अच्छाइयों को सराहा. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर सकारात्मक चर्चा का विषय बना हुआ है.