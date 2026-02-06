Advertisement
trendingNow13099961
Hindi Newsवायरलफ्रांस सेबेहतर है भारत... विदेशी महिला ने गिनाईं ऐसे 3 कारण कि लोग रह गए हैरान, देखें वीडियो

फ्रांस सेबेहतर है भारत... विदेशी महिला ने गिनाईं ऐसे 3 कारण कि लोग रह गए हैरान, देखें वीडियो

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर @freldaway ने शेयर किया है. वह एक फ्रांसीसी महिला हैं और फिलहाल भारत में रह रही हैं. अपने अकाउंट पर वह अक्सर भारत से जुड़े अनुभव, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी के वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 06, 2026, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्रांस सेबेहतर है भारत... विदेशी महिला ने गिनाईं ऐसे 3 कारण कि लोग रह गए हैरान, देखें वीडियो

भारत की विविधता, संस्कृति और जीवनशैली को लेकर देशवासी तो हमेशा गर्व करते आए हैं, लेकिन अब यही बात विदेशी भी खुले तौर पर कहने लगे हैं तो क्या बात है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिाय पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक विदेशी महिला ने भारत की तारीफ करते नजर आते हैं. इसके बाद ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत को अपने देश फ्रांस से बेहतर बताती दिख रही हैं. महिला ने बेहद सरल अंदाज में भारत की खूबियों को गिनाया और बताया कि किन तीन मामलों में फ्रांस भारत से पीछे है. उनका यह वीडियो लोगों को न सिर्फ पसंद आ रहा है, बल्कि भारत की सकारात्मक छवि को भी मजबूती से सामने रख रहा हैय

कौन हैं वायरल वीडियो में नजर आ रही फ्रांसीसी महिला

वीडियो में देखा जा सकता है कि फ्रांसीसी महिला नजर आ रही हैं और फिलहाल वो भारत में रह रही हैं अपने अकाउंट पर वह अक्सर भारत से जुड़े अनुभव, संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी के वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. हाल ही में शेयर किए गए वीडियो में वह खरगोशों को चारा खिलाती नजर आ रही हैं. इसी वीडियो के कैप्शन में उन्होंने भारत के प्रति अपने लगाव को शब्दों में बताया. उन्होंने साफ लिखा कि भारत उन्हें क्यों पसंद है और किन मामलों में उनका देश फ्रांस, भारत से पीछे रह जाता है. यही वजह है कि उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कम्युनिटी सेंस भारत की सबसे बड़ी ताकत

फ्रांसीसी महिला ने सबसे पहला कारण भारत का मजबूत कम्युनिटी सेंस है. उनका कहना है कि भारत में लोग सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, बल्कि एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं. यहां परिवार और समाज की भावना बहुत गहरी है. उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि फ्रांस में लोग ज्यादा व्यक्तिगत जीवन पर फोकस करते हैं और दूसरों से कम जुड़ाव महसूस होता है. वहीं भारत में बड़े परिवार, पड़ोसियों से रिश्ते और सामूहिक जीवन की परंपरा आज भी मजबूत है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि कभी-कभी समाज की उम्मीदों का दबाव होता है, लेकिन कुल मिलाकर यह भावना भारत को खास बनाती है.

प्राकृतिक खूबसूरती और टेक्सटाइल ने जीता दिल

दूसरे पॉइंट में उन्होंने भारत की प्राकृतिक विविधता की तारीफ की. उनका कहना है कि फ्रांस भी खूबसूरत देश है, लेकिन भारत में प्रकृति के हर रूप देखने को मिलते हैं. यहां पहाड़ हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, रेगिस्तान हैं, जंगल हैं और बैकवॉटर्स भी हैं. यही विविधता भारत को बेहद खास बनाती है. तीसरे कारण के तौर पर उन्होंने भारत की टेक्सटाइल और कपड़ों की दुनिया को सराहा. उनके मुताबिक यहां लोग कढ़ाई, बीड्स और हाथ से बने कपड़े पहनते हैं. यहां तक कि साधारण कुर्ती भी उन्हें लग्जरी जैसी लगती है, जो भारत की रचनात्मकता को दर्शाती है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Freldaway (@freldaway)

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर freldaway  नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है. जिसे अब तक     करीब 29 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई यूजर्स ने महिला की सोच की तारीफ की और कहा कि उनके अंदर गहरी क्रॉस-कल्चर समझ है. कुछ लोगों ने खुशी जताई कि एक विदेशी को भारत इतना पसंद आया. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में भारत के खाने की भी तारीफ कर दी. खास बात यह रही कि एक भारतीय यूजर ने कमेंट में फ्रांस की भी खूबियां गिनाईं और दोनों देशों की अच्छाइयों को सराहा. कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर सकारात्मक चर्चा का विषय बना हुआ है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Frenchviralvideo

Trending news

होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Indian railways
होली पर जाना है घर, पैक कर लीजिए बैग; रेलवे चला रहा 1400 नई स्‍पेशल ट्रेनें
Zee हीरोज LIVE: नितेश राणे बोले, मेरा खून भगवा... हिंदू राष्ट्र में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे
Zee Real Heroes Award 2026
Zee हीरोज LIVE: नितेश राणे बोले, मेरा खून भगवा... हिंदू राष्ट्र में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
PM Modi
हमने बचाई लाखों जानें... रेलवे को लेकर मोदी ने किया ऐसा ऐलान, विपक्ष भी कर रहा तारीफ
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल