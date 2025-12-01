Advertisement
trendingNow13024652
Hindi Newsवायरल

Video: स्टेज पर पैसे उठा रहे बच्चे को दूल्हे ने जड़ा थप्पड़, बोला- अपने बच्चों को...

Indian Groom Viral Video: शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में मंडप और बारातियों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. ऐसे में दूल्हा दुल्हन के फनी और बेस्ट मोमेंट भी खूब वायरल हो रहे हैं. आज हम आपको ऐसे ही वीडियो के बारे में बता रहे हैं जिसमें दूल्हे ने पैसे उठाने पर एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया और बच्चों के मां बाप को ऐसी सलाह दे डाली जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 01, 2025, 10:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: स्टेज पर पैसे उठा रहे बच्चे को दूल्हे ने जड़ा थप्पड़, बोला- अपने बच्चों को...

Viral Video:आजकल शादियों में फोटोशूट किसी फिल्म की शूटिंग से कम नहीं होता है. दूल्हा दुल्हन से लेकर फोटोग्राफर एक एक पल को कैमरे में कैद करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शादी के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट चल रहा था और दूल्हा ऐसा भड़का कि एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया. लेकिन दूल्हे ने ऐसा क्यों किया चलिए जानते हैं.

दूल्हे ने थप्पड़ क्यों मारा?
इन्टरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि शादी का स्टेज सजा हुआ है. दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे और नोटों की बारिश हो रही थी और नोटों की इस बारिश को फोटोग्राफर अपने कैमरों में कैद कर रहे थे. तभी एक बच्चा स्टेज पर आजा है और नोटों को उठाने लगता है. जब दूल्हे ने ये देखा तो उसका पारा हाई हो गया और उसने बच्चे को एक थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि एक दूल्हा माइक लेकर स्टेज से बोलता है. दूल्हा शादी में आए बाराती और घरातियों से कहता है, अपने बच्चों को अपने पास बिठाओ, पैसे कम हो तो हमसे आकर ले जाओ, लेकिन हमारा शूट खराब मत करो. अब दूल्हे का ये व्यवहार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोगों ने इसको सही ठहराया. उनका कहना था कि शादी का शूट बहुत महंगा होता है ऐसे में बच्चों को अपने पास रखना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने दूल्हे के इस व्यवहार को गलत बताया.
यह भी पढ़ें: पीरियड्स क्रैम्प के लिए मांगा 'वर्क फ्रॉम होम', मैनेजर बोला मुझे भी... कर्मचारी ने वायरल की चैट

 

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @MemeCreaker नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 7.3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

indian groomViral Video

Trending news

क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
India Navy
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
india fertility rate
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
Tamil Nadu
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द
family man 3
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द
Parliament Winter Session 2025 Live: SIR पर टकराव... संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; मीडिया को संबोधित करेंगे PM मोदी, यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Parliament Winter Session 2025 LIVE
Parliament Winter Session 2025 Live: SIR पर टकराव... संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; मीडिया को संबोधित करेंगे PM मोदी, यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
festivals in December
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
LPG Updated Price
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
shashi tharoor news
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
Mamata Banerjee
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
हॉस्टल जाकर पत्नी को दरांती से रेत डाला, बॉडी के साथ पोस्ट की सेल्फी; सोच थी घिनौनी
murder
हॉस्टल जाकर पत्नी को दरांती से रेत डाला, बॉडी के साथ पोस्ट की सेल्फी; सोच थी घिनौनी