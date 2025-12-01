Video: स्टेज पर पैसे उठा रहे बच्चे को दूल्हे ने जड़ा थप्पड़, बोला- अपने बच्चों को...

Viral Video:आजकल शादियों में फोटोशूट किसी फिल्म की शूटिंग से कम नहीं होता है. दूल्हा दुल्हन से लेकर फोटोग्राफर एक एक पल को कैमरे में कैद करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शादी के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट चल रहा था और दूल्हा ऐसा भड़का कि एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया. लेकिन दूल्हे ने ऐसा क्यों किया चलिए जानते हैं.

दूल्हे ने थप्पड़ क्यों मारा?

इन्टरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि शादी का स्टेज सजा हुआ है. दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे और नोटों की बारिश हो रही थी और नोटों की इस बारिश को फोटोग्राफर अपने कैमरों में कैद कर रहे थे. तभी एक बच्चा स्टेज पर आजा है और नोटों को उठाने लगता है. जब दूल्हे ने ये देखा तो उसका पारा हाई हो गया और उसने बच्चे को एक थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि एक दूल्हा माइक लेकर स्टेज से बोलता है. दूल्हा शादी में आए बाराती और घरातियों से कहता है, अपने बच्चों को अपने पास बिठाओ, पैसे कम हो तो हमसे आकर ले जाओ, लेकिन हमारा शूट खराब मत करो. अब दूल्हे का ये व्यवहार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोगों ने इसको सही ठहराया. उनका कहना था कि शादी का शूट बहुत महंगा होता है ऐसे में बच्चों को अपने पास रखना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने दूल्हे के इस व्यवहार को गलत बताया.

यह भी पढ़ें: पीरियड्स क्रैम्प के लिए मांगा 'वर्क फ्रॉम होम', मैनेजर बोला मुझे भी... कर्मचारी ने वायरल की चैट

Add Zee News as a Preferred Source

किसने शेयर किया ये वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @MemeCreaker नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 7.3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

Groom loses cool

As a kids crash his photoshoot, warns parents to control them. Video goes viral - sparks debate pic.twitter.com/S0A56KzMfg — MemeCreaker (@MemeCreaker) November 25, 2025

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है