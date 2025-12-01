Video: स्टेज पर पैसे उठा रहे बच्चे को दूल्हे ने जड़ा थप्पड़, बोला- अपने बच्चों को...

Indian Groom Viral Video: शादियों का सीजन चल रहा है ऐसे में मंडप और बारातियों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. ऐसे में दूल्हा दुल्हन के फनी और बेस्ट मोमेंट भी खूब वायरल हो रहे हैं. आज हम आपको ऐसे ही वीडियो के बारे में बता रहे हैं जिसमें दूल्हे ने पैसे उठाने पर एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया और बच्चों के मां बाप को ऐसी सलाह दे डाली जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे.
Viral Video:आजकल शादियों में फोटोशूट किसी फिल्म की शूटिंग से कम नहीं होता है. दूल्हा दुल्हन से लेकर फोटोग्राफर एक एक पल को कैमरे में कैद करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शादी के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट चल रहा था और दूल्हा ऐसा भड़का कि एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया. लेकिन दूल्हे ने ऐसा क्यों किया चलिए जानते हैं.
दूल्हे ने थप्पड़ क्यों मारा?
इन्टरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि शादी का स्टेज सजा हुआ है. दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे हुए थे और नोटों की बारिश हो रही थी और नोटों की इस बारिश को फोटोग्राफर अपने कैमरों में कैद कर रहे थे. तभी एक बच्चा स्टेज पर आजा है और नोटों को उठाने लगता है. जब दूल्हे ने ये देखा तो उसका पारा हाई हो गया और उसने बच्चे को एक थप्पड़ जड़ दिया. इसके बाद वीडियो में दिखता है कि एक दूल्हा माइक लेकर स्टेज से बोलता है. दूल्हा शादी में आए बाराती और घरातियों से कहता है, अपने बच्चों को अपने पास बिठाओ, पैसे कम हो तो हमसे आकर ले जाओ, लेकिन हमारा शूट खराब मत करो. अब दूल्हे का ये व्यवहार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ लोगों ने इसको सही ठहराया. उनका कहना था कि शादी का शूट बहुत महंगा होता है ऐसे में बच्चों को अपने पास रखना चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने दूल्हे के इस व्यवहार को गलत बताया.
किसने शेयर किया ये वीडियो
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @MemeCreaker नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 7.3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.
Groom loses cool
As a kids crash his photoshoot, warns parents to control them. Video goes viral - sparks debate pic.twitter.com/S0A56KzMfg
— MemeCreaker (@MemeCreaker) November 25, 2025
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है