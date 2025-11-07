इलाज के लिए लंगड़ाते हुए अस्पताल पहुंच गया घायल कुत्ता! Video देखकर भावुक हुए यूजर्स

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई फनी होते हैं तो कुछ वीडियो को देखकर दया आती है. इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक कुत्ते की समझदारी दिखाई देती है. वीडियो में दिखता है कि एक घायल कुत्ता अपना इलाज कराने खुद ही डॉक्टर के पास आया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

हॉस्पिटल पहुंच गया कुत्ता

कहते हैं ना कि जानवर बोलते नहीं हैं, लेकिन इन बेजुबान जानवरों में भी भावनाएं होती हैं, इनके भी दिल होता है और उनको भी दर्द होता है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है एक घायल कुत्ता लंगड़ाता हुआ हॉपिस्टल के गेट तक पहुंच जाता है. उसके चलने के तरीके से साफ समझ आ रहा है कि उसको दर्द हो रहा है. वो गेट के अंदर आकर चुपचाप बैठ जाता है जैसे वो डॉक्टर को इंतजार कर रहा हो. ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ते को भी पता है कि यहां मदद मिल जाएगी. इस दौरान रिसेप्शन पर बैठी महिला की नजर इस कुत्ते पर पड़ती है और वो उसकी तरफ बढ़ती है. वो कुत्ते के पास आराम से बैठती है और देखती है कि चोट कहां लगी है. ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और अब ये फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: दूल्हे ने उड़ा दी मॉडर्न वेडिंग ट्रेंड्स की धज्जियां, दामाद ने थमा दी डिमांड की ये लिस्ट

किसने शेयर किया ये वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gunsnrosesgirl3 नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है. अभी तक इस पोस्ट पर 80 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, हे भगवान! ये बहुत दुखद है. दूसरे यूजर ने लिखा, जब दुनिया दुखाती है तो जानवर जानते हैं कि दवा कहां मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Stray dog drags injured paw into vet, seeking help and treatment on its own. pic.twitter.com/mH4fhUJszS — Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 6, 2025

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.