इलाज के लिए लंगड़ाते हुए अस्पताल पहुंच गया घायल कुत्ता! Video देखकर भावुक हुए यूजर्स

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर पालतू जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. आपने कुत्ते हो बहुत देखे होंगे, लेकिन इतना समझदार कुत्ता नहीं देखा होगा. जो अपना इलाज कराने खुद ही हॉस्पिटल पहुंच गया और डॉक्टर के केबिन में चला गया. इसके बाद जो हुआ वो आप खुद वीडियो में देख सकते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:32 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई फनी होते हैं तो कुछ वीडियो को देखकर दया आती है. इस बार सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक कुत्ते की समझदारी दिखाई देती है. वीडियो में दिखता है कि एक घायल कुत्ता अपना इलाज कराने खुद ही डॉक्टर के पास आया है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

हॉस्पिटल पहुंच गया कुत्ता
कहते हैं ना कि जानवर बोलते नहीं हैं, लेकिन इन बेजुबान जानवरों में भी भावनाएं होती हैं, इनके भी दिल होता है और उनको भी दर्द होता है. इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है एक घायल कुत्ता लंगड़ाता हुआ हॉपिस्टल के गेट तक पहुंच जाता है. उसके चलने के तरीके से साफ समझ आ रहा है कि उसको दर्द हो रहा है. वो गेट के अंदर आकर चुपचाप बैठ जाता है जैसे वो डॉक्टर को इंतजार कर रहा हो. ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ते को भी पता है कि यहां मदद मिल जाएगी. इस दौरान रिसेप्शन पर बैठी महिला की नजर इस कुत्ते पर पड़ती है और वो उसकी तरफ बढ़ती है. वो कुत्ते के पास आराम से बैठती है और देखती है कि चोट कहां लगी है. ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और अब ये फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gunsnrosesgirl3 नाम के वेरिफाइड हैंडल से शेयर किया गया है. अभी तक इस पोस्ट पर 80 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में कमाल की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, हे भगवान! ये बहुत दुखद है. दूसरे यूजर ने लिखा, जब दुनिया दुखाती है तो जानवर जानते हैं कि दवा कहां मिलेगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

injured dogViral Video

