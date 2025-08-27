जुगाड़ का कमाल! सूरत के युवाओं ने कबाड़ से बनाई AI बाइक, वीडियो वायरल
AI Bike: सूरत के इंजीनियरिंग छात्रों इस AI बाइक का सीटिंग पोजिशन काफी अनोखा रखा है. इस ‘गरुड़’ बाइक में 4 कैमरा और कई सारे सेंसर को जोड़ा गया है.

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 27, 2025, 08:14 PM IST
AI Bike: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक AI बाइक की वीडियो खूब वायरल हो रही है. इस बाइक को सूरत के इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया है. इस बाइक का नाम भगवान विष्णु की सवारी 'गरुड़' रखा गया है. बाइक दिखने में काफी अनोखी लग रही है. इस AI बाइक का सीटिंग पोजिशन काफी अनोखा है. इस ‘गरुड़’ बाइक में 4 कैमरा और कई सारे सेंसर को जोड़ा गया है. आज हम आपको इस स्टोरी में इस बाइक के फीचर्स और कीमत के बारे में बताएंगे. 

इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाई AI बाइक

सूरत के इंजीनियरिंग छात्रों ने एक AI बाइक को बनाया है. यह बाइक दिखने में हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्मों की तरह दिखती है. इस बाइक का डिजाइन इतना अनोखा है कि हर कोई इसे रुककर एक बार जरूर देखता है. इस AI बाइक को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र शिवम और उनके गुरप्रीत और गणेश ने मिलकर बनाया है. इस बाइक को मैन्युअली और बिना ड्राइवर के चलाया जा सकता है. इस AI बाइक में सेफ्टी के लिहाज से 4 कैमरे और कई सारे सेंसर को जोड़ा गया है. इतना ही नहीं इस ‘गरुड़’ बाइक में GPS भी लगाया गया है. आपको बता दे कि इस बाइक घर पर बड़ी आसानी से चार्ज किया जा सकता है. 

बाइक का 70 फीसदी पार्ट खुद किया तैयार

इस बाइक का 70 फीसदी पार्ट छात्रों ने अपनी ही वर्क शॉप पर तैयार किया है या फिर कबाड़ मार्केट से खरीदा है. इस बाइक का डिजाइन शिवम के दोस्त गुरप्रीत ने तैयार किया है, तो वहीं एडिटिंग का काम गणेश ने किया है. इस बाइक को बनाने में लगभग 1,80,000 रुपये का कुल खर्च आया है. यह एक डेमो बाइक है, जिसे बनाने में लगभग 1 साल का वक्त लगा है. आपको बता दें कि यह बाइक फुल चार्ज होने पर लगभग 220 किलोमीटर की रेंज दे सकती है. इस गरुड़ AI बाइक में वायरलेस चार्जिंग जैसी सुविधा दी गई है. इस AI बाइक में कितने वाट का मोटर और बैटरी जोड़ा गया है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.  

