Cobra की जान के दुश्मन हैं यहां के लोग, पीते हैं खून और बनाते हैं सांप के पकौड़े; वीडियो देखकर कहेंगे- कुछ तो छोड़ दो भाई!

King Cobra Eating Video Viral: कोबरा का नाम सुनते ही अच्छा खासा इंसान घबरा जाता है और वो काट न ले, इसका डर मन में रहता है. भारत में सांप बहुत ज्यादा होते हैं और यहां के लोगों के बीच सांपों का डर भी काफी होता है लेकिन क्या आपको जानकारी है कि दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां लोगों के लिए कोबरा या सांप कोई डरने की वजह नहीं बल्कि परोसने वाला पकवान है. जी हां, जिस तरह से भारत में लोग चाऊमीन-बर्गर को खाना पसंद करते हैं एक देश है जहां पर कोबरा को लोग मजे से खाते हैं.

कोबरा का खून पीना भी कईयों को प्यारा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंडोनेशिया में लोगों के लिए कोबरा एक स्नैक फूड की तरह है. भारत में जैसे चाऊमीन, मोमोज या बर्गर को खाते हैं यहां पर लोग कोबरा के पकौड़े खाना पसंद करते हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोगों की पहली पसंद में कोबरे के खून का जूस भी शामिल है. यहां के लोगों के अनुसार कोबरा को खाने से बहुत ज्यादा ताकत मिलती है और इसका खून पीना भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

वीडियो में दिखाया गया कि कोबरा का खून निकाला जा रहा है और लोग इसे पी रहे हैं. कोबरा को लोग चाय के साथ पकौड़े की तरह खाते हैं. यहां पर सांप का डर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है. सांप को मुंह से पकड़ते हुए उसे पकाते हैं.

1 हजार रुपये का मिलता है एक कोबरा

वीडियो के जरिए जानकारी दी गई कि जिंदा कोबरा का स्नैक 2 लाख इंडोनेशिया रुपया यानी भारतीय करेंसी के हिसाब 1 हजार रुपये में मिलता है. इंडोनेशिया के जकार्ता मार्केट बहुत खतरनाक है जहां कोबरा को बेचने का बारबेक्यू लगाया जाता है. जानकारी दी गई कि कोबरा को लोग घर पर बनाकर भी खाते हैं. वीडियो में बताया गया कि ये यहां का लोकल फूड है और इसे खाने से ताकत बढ़ती है.

वीडियो से पता चला कि यहां के ज्यादा घरों में कोबरा पकाया जाता है और मजे खाते भी हैं. इसके खून को पीने से स्किन अच्छी होती है और शरीर की ताकत भी बढ़ती है. हालांकि, हर देश का अपना-अपना एक प्रसिद्ध खाना होता है और ये यकीनन अजीबोगरीब खाने में से एक है. नीचे वीडियो का लिंक है, लेकिन अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को न देखें.

वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें- कोबरा है यहां के लोगों के लिए खाना!

