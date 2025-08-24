Cobra की जान के दुश्मन हैं यहां के लोग, पीते हैं खून और बनाते हैं सांप के पकौड़े; वीडियो देखकर कहेंगे- कुछ तो छोड़ दो भाई!
Advertisement
trendingNow12894561
Hindi Newsवायरल

Cobra की जान के दुश्मन हैं यहां के लोग, पीते हैं खून और बनाते हैं सांप के पकौड़े; वीडियो देखकर कहेंगे- कुछ तो छोड़ दो भाई!

King Cobra Eating Video Viral: आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें कोबरा को लोग मजे खाते दिख रहे हैं. यहां कोबरा का खून पीते हैं और पकौड़े की तरह खाते हैं, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Cobra की जान के दुश्मन हैं यहां के लोग, पीते हैं खून और बनाते हैं सांप के पकौड़े; वीडियो देखकर कहेंगे- कुछ तो छोड़ दो भाई!

King Cobra Eating Video Viral: कोबरा का नाम सुनते ही अच्छा खासा इंसान घबरा जाता है और वो काट न ले, इसका डर मन में रहता है. भारत में सांप बहुत ज्यादा होते हैं और यहां के लोगों के बीच सांपों का डर भी काफी होता है लेकिन क्या आपको जानकारी है कि दुनिया में ऐसी भी जगह है जहां लोगों के लिए कोबरा या सांप कोई डरने की वजह नहीं बल्कि परोसने वाला पकवान है. जी हां, जिस तरह से भारत में लोग चाऊमीन-बर्गर को खाना पसंद करते हैं एक देश है जहां पर कोबरा को लोग मजे से खाते हैं.

कोबरा का खून पीना भी कईयों को प्यारा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंडोनेशिया में लोगों के लिए कोबरा एक स्नैक फूड की तरह है. भारत में जैसे चाऊमीन, मोमोज या बर्गर को खाते हैं यहां पर लोग कोबरा के पकौड़े खाना पसंद करते हैं. इतना ही नहीं, कुछ लोगों की पहली पसंद में कोबरे के खून का जूस भी शामिल है. यहां के लोगों के अनुसार कोबरा को खाने से बहुत ज्यादा ताकत मिलती है और इसका खून पीना भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में दिखाया गया कि कोबरा का खून निकाला जा रहा है और लोग इसे पी रहे हैं. कोबरा को लोग चाय के साथ पकौड़े की तरह खाते हैं. यहां पर सांप का डर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है. सांप को मुंह से पकड़ते हुए उसे पकाते हैं.

1 हजार रुपये का मिलता है एक कोबरा

वीडियो के जरिए जानकारी दी गई कि जिंदा कोबरा का स्नैक 2 लाख इंडोनेशिया रुपया यानी भारतीय करेंसी के हिसाब 1 हजार रुपये में मिलता है. इंडोनेशिया के जकार्ता मार्केट बहुत खतरनाक है जहां कोबरा को बेचने का बारबेक्यू लगाया जाता है. जानकारी दी गई कि कोबरा को लोग घर पर बनाकर भी खाते हैं. वीडियो में बताया गया कि ये यहां का लोकल फूड है और इसे खाने से ताकत बढ़ती है.

वीडियो से पता चला कि यहां के ज्यादा घरों में कोबरा पकाया जाता है और मजे खाते भी हैं. इसके खून को पीने से स्किन अच्छी होती है और शरीर की ताकत भी बढ़ती है. हालांकि, हर देश का अपना-अपना एक प्रसिद्ध खाना होता है और ये यकीनन अजीबोगरीब खाने में से एक है. नीचे वीडियो का लिंक है, लेकिन अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को न देखें.

वीडियो देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें- कोबरा है यहां के लोगों के लिए खाना!

ये भी पढ़ें-  Video: बाइक चलाने वाले सावधान! बरसात में यहां घूस जाते हैं सांप, लापरवाही से जा सकती है जान

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

videoCOBRA

Trending news

भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
Jammu Kashmir Weather Update
भारी बारिश से बेहाल जम्मू-कश्मीर! तावी नदी उफान पर, IMD ने जारी किया हाई अलर्ट
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
drdo missile test
आसमान में भारत का नया 'कवच'..DRDO ने किया ऐसा मिसाइल टेस्ट, दुश्मनों में डर का माहौल
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
ED
गोवा में ED की बड़ी कार्रवाई: इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश, जानें पूरा मामल
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
Dharmasthala Mass Burial Case
रेप, हत्या, कब्र... फर्जी निकली सारी कहानी, कर्नाटक के धर्मस्थल केस में नया मोड़
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
;