'दिल पर चलाई छुरियां' सुनकर पक गए लंगूरों के कान, तुरंत हो गए नौ दो ग्यारह; Video देखें

Viral Video: आमतौर पर जानवरों के फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई बार इंसान और जानवरों के बीच की जुगलबंदी भी देखने लायक होती है. आपने बंदर और लंगूरों को आमतौर पर किसी को नुकसान करते हुए या इस छत से उस छत कूदते हुए ही देखा होगा. अब ऐसा लगने लगा है कि लंगूर भी सोशल मीडिया के ट्रेंड को समझने लगे हैं. जी हां, आज हम जिस वीडियो के बारे में बता रहे हैं उसमें दिखता है कि लंगूर एक ट्रेंडिंग गाने को सुनकर भाग रहे हैं.

कैसे हुआ था वायरल?

आपको याद होगा ​कुछ दिन पहले राजू कलाकार के नाम से फेमस एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ था. यह अपने अंदाज में सोनू निगम का गाना 'दिल पे चलाई छुरियां' गा रहा था. उनकी आवाज और कला ने उनको फेमस कर दिया. इसी के साथ ये गाना इतना ट्रेंड में चला कि लोग इससे बोर हो गए. अब सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स राजू कलाकार के अंदाज में गाना गाता है, तो वहां बैठे सारे लंगूर भाग जाते हैं. जैसे उनके भी कान पक गए हों.

कौन सा गाना सुनकर भागे लंगूर?

वायरल हो रही वीडियो में दिखता है कि एक शख्स मैदान के बड़े पत्थरों पर बैठा है और उसके आसपास बहुत सारे लंगूर भी बैठे हैं. तभी ये शख्स सोशल मीडिया पर ट्रेंड में चल रहे सोंग को गाने लगता है.सबसे पहले ये शख्स हाथों की उंगलियों में दो पत्थरों को फंसाता है और फिर इन्हें बजाना शुरू करता है. इन पत्थरों को बजाकर 'दिल पर चलाई छुरियां' गाना गाता है. जैसे ही ये शख्स 'दिल पर चलाई छुरियां' गाना शुरू करता है. वहां मौजूद लंगूरों में अफरातफरी का माहौल बन जाता है और एक-एक कर वहां से सारे लंगूर भाग खड़े होते हैं.

किसने डाला ये वीडियो?

अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को देखकर खूब ठहाके लगा रहे हैं. यह वीडियो @mukeshjagani71 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.