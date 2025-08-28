उड़ते परिंदे को हवा में दबोच लिया ये खूंखार जानवर, वायरल Video देख थम जाएंगी आपकी सांसें

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के फनी और खूंखार दोनों तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि आप चाहकर भी हंसी नहीं रोक सकते हैं. वहीं कुछ वीडियो इतनी खौफनाक होती हैं कि देखकर दिल सहम जाता है. ऐसी ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक तेंदुआ उंची छलांग लगाकर उड़ते पक्षी को पकड़ लेता है.

कहां छिपकर बैठी थी मौत?

दरअसल तेंदुआ एक खूंखार, फुर्तीला और शक्तिशाली शिकारी है जो घात लगाकर शिकार करने में माहिर माना जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता कि घने जंगल में झाड़ियां खड़ी हैं. उसी झाड़ियां के बीच एक पेड़ के पास बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, पर किसी को अंदाजा नहीं कि पास ही मौत छिपी है. कुछ कदम दूर तेंदुआ शिकार पर नजर जमाए बैठा था. जैसे ही सही समय आया, उसने अचानक झपट्टा मारकर पक्षियों पर हमला कर दिया. इसके बाद सारे पक्षी आसमान में उड़ने की ​कोशिश करते हैं. लेकिन तेंदुआ इतना फुर्तीला होता है कि पक्षियों को भी उड़ने का समय नहीं देता है. जब तक तेंदुआ पक्षियों तक पहुंचता है. तब तक सभी पक्षी जमीन से उठ चुके थे, लेकिन तेंदुआ इतना फुर्तीला था कि पक्षियों के पंख खुलने का भी समय नहीं दिया. इसके बाद जो वीडियो में दिखाई देता है वो दिल को दहला देता है.

किस अकाउंट से किया गया शेयर?

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर @latestkruger नाम के नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बरा देखा जा चुका हैं. जबकि 29 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, वीडियो का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा अंत में है जब तेंदुआ पेड़ से ऐसे उछलता है जैसे कुछ हुआ ही न हो.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.