दोस्त को मौत के मुंह से ले आए ये जंगली कुत्ते, Video में देखें कैसे छीना तेंदुए का निवाला
Advertisement
trendingNow12890254
Hindi Newsवायरल

दोस्त को मौत के मुंह से ले आए ये जंगली कुत्ते, Video में देखें कैसे छीना तेंदुए का निवाला

Viral Video: तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर दिया तो बाकी कुत्ते तेंदुए पर टूट पड़े और अपने साथी को बचा लिया. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 21, 2025, 09:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दोस्त को मौत के मुंह से ले आए ये जंगली कुत्ते, Video में देखें कैसे छीना तेंदुए का निवाला

Leopard Viral Video: तेंदुआ एक खूंखार शिकारी है जो घात लगाकर शिकार करता है. लेकिन कहते हैं ना कि 'जाको राखे साईंया मार सके ना कोय'. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक तेंदुए ने जंगली कुत्ते का शिकार किया लेकिन तभी उस कुत्ते के साथी वहां पहुंच गए और तेंदुए को दौड़ा दिया. इससे उस कुत्ते की जान बच गईं, हालांकि तेंदुए के हमले से कुत्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

यह भी पढ़ें: सातवें आसमान पर पहुंचा बाज का गुस्सा, चूजे को खाने आए सांप का कर दिया ये हाल, नहीं देखा जाएगा पूरा वीडियो 

तेंदुए ने किया कुत्ते पर हमला
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि तेंदुआ घात लगाकर अचानक से एक कुत्ते पर हमला बोल देता है और उसे अपने मजबूत जबड़े में दबोचने की कोशिश करता है. इस दौरान कुत्ता जान बचाने के लिए तड़पता है और चिल्लाता रहता है. इससे पहले कि तेंदुआ कुत्ते को मार देता तभी अपने साथी को मुसीबत में देख वहां कई कुत्ते आते हैं और तेंदुए पर टूट पड़ते हैं.

यह भी पढ़ें: शेर से पंगा लेने चिड़ियाघर में घुस गई लड़कियां, सिर्फ एक वजह से बच गईं जान वरना...

कैसे बची कुत्ते की जान?
जब तेंदुआ कुत्ते को दबोच रहा था तभी वहां दूसरा कुत्ता आता है और तेंदुए पर हमला कर देता है. इसके बाद एक के बाद एक 3 से 4 कुत्ते आ जाते हैं और एक साथ तेंदुए पर हमला बोल देते हैं. जिसके बाद तेंदुए को खुद जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है. और इस तरह कुत्तों ने अपनी एकता की शक्ति दिखाकर अपने साथी को तेंदुए के जबड़े से बचा लिया. 

 

इस अकाउंट से डाला गया वीडियो
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर latestkruger नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 14 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसी के इस वीडियो पर अब तक 8 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और 7 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

TAGS

Viral VideoLeopard videowild dog

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच? NDA की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच? NDA की पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप; पैरेंट्स हुए परेशान
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप; पैरेंट्स हुए परेशान
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
;