दोस्त को मौत के मुंह से ले आए ये जंगली कुत्ते, Video में देखें कैसे छीना तेंदुए का निवाला

Viral Video: तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर दिया तो बाकी कुत्ते तेंदुए पर टूट पड़े और अपने साथी को बचा लिया. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
Leopard Viral Video: तेंदुआ एक खूंखार शिकारी है जो घात लगाकर शिकार करता है. लेकिन कहते हैं ना कि 'जाको राखे साईंया मार सके ना कोय'. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक तेंदुए ने जंगली कुत्ते का शिकार किया लेकिन तभी उस कुत्ते के साथी वहां पहुंच गए और तेंदुए को दौड़ा दिया. इससे उस कुत्ते की जान बच गईं, हालांकि तेंदुए के हमले से कुत्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गया.
तेंदुए ने किया कुत्ते पर हमला
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि तेंदुआ घात लगाकर अचानक से एक कुत्ते पर हमला बोल देता है और उसे अपने मजबूत जबड़े में दबोचने की कोशिश करता है. इस दौरान कुत्ता जान बचाने के लिए तड़पता है और चिल्लाता रहता है. इससे पहले कि तेंदुआ कुत्ते को मार देता तभी अपने साथी को मुसीबत में देख वहां कई कुत्ते आते हैं और तेंदुए पर टूट पड़ते हैं.
कैसे बची कुत्ते की जान?
जब तेंदुआ कुत्ते को दबोच रहा था तभी वहां दूसरा कुत्ता आता है और तेंदुए पर हमला कर देता है. इसके बाद एक के बाद एक 3 से 4 कुत्ते आ जाते हैं और एक साथ तेंदुए पर हमला बोल देते हैं. जिसके बाद तेंदुए को खुद जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है. और इस तरह कुत्तों ने अपनी एकता की शक्ति दिखाकर अपने साथी को तेंदुए के जबड़े से बचा लिया.
इस अकाउंट से डाला गया वीडियो
इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर latestkruger नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और अब तक इस वीडियो पर 14 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसी के इस वीडियो पर अब तक 8 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और 7 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.