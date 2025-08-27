Video: शेर ने प्यार-प्यार में दबोची शख्स की गर्दन, मालिक ने आकर मारा ऐसा थप्पड़! होश आ गए ठिकाने

Viral Video: सोशल मीडिया पर सिर्फ जानवरों की मौज मस्ती के वीडियो ही वायरल नहीं होते हैं कई बार खूंखार शिकारी भी कैमरे में कैद हो जाते हैं. शेर जंगल का राजा होने के साथ-साथ एक खूंखार शिकारी भी है. इतना ही नहीं ये शक्तिशाली, चतुर और झुंड में शिकार करने वाला शिकारी है. ये अपनी दहशत और ताकत के बल पर दूसरे जंगली जानवरों का भी शिकार छीन लेता है, लेकिन कई जगहों पर शेर को पालतू जानवर की तरह रखा जाता है. पाकिस्तान और थाईलैंड जैसे देशों में शेर को पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है. इसी के साथ ये पालतू शेर कभी भी घातक हो जाते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पालतू शेर घातक साबित हो गया. शेर ने अचानक एक व्यक्ति पर हमला कर दिया.

यह भी पढ़ें: शेर से पंगा लेने चिड़ियाघर में घुस गई लड़कियां, सिर्फ एक वजह से बच गईं जान वरना...

कहां पर किया शेर ने हमला?

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक बड़े से घर की मेन सीढ़ियों पर एक शेर मौजूद है. एक शख्स इस शेर के नजदीक जाकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है. इसके बाद शेर इस शख्स की और बढ़ता है लेकिन इस व्यक्ति को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि शेर के मन में क्या चल रहा है. शेर व्यक्ति की गर्दन के पास अपना मुंह ले जाता है. इस दौरान एक पल के लिए व्यक्ति को लगता है कि ये प्यार कर रहा है, लेकिन अचानक से शेर इस शख्स की गर्दन को अपने जबड़े में दबोच लेता है. तभी वहां मौजूद शेर के मालिक ने शेर को एक थप्पड़ मारा और शेर ने तुरंत गर्दन छोड़ दी. वीडियो में दिखाई देता है कि उस शख्स की गर्दन पर शेर के दांत गड़ चुके थे. जिससे उसकी गर्दन पर जख्म हो गया.

यह भी पढ़ें: दोस्त को मौत के मुंह से ले आए ये जंगली कुत्ते, Video में देखें कैसे छीना तेंदुए का निवाला

शेर ने कैसे दबोची गर्दन?

जैसे ही शेर व्यक्ति की गर्दन छोड़ता है वो शख्स तुरंत बाहर की तरफ आता है और गेट के बाहर हो जाता है. इस दौरान शेर का मालिक उस शख्स से गेट के अंदर से ही कुछ बातें करता नजर आता है. अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो शेर के इस व्यवहार से नाराज है और शख्स को समझाने की कोशिश कर रहा है. इसके बाद शेर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता है और मेन गेट पर घूमने लगता है.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने अपलोड किया वीडियो?

पालतू शेर द्वारा शख्स पर किया गया हमला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @americasgoneviral नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है​. जिस पर 11 हजार से ज्यादा लाइक हैं और 1.5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.