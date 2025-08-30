जमीन पर गिरे फूल उठा रही थी ये महिला, फिर ​फरिश्ता बनकर आया ये शख्स; Video देखकर आ जाएंगे आंसू
Viral Reel On Instagram: आपने अपने आस-पास कई लोगों को दूसरों की मदद करते हुए देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़के ने फूल बेचने वाली महिला की ऐसी मदद की कि आंटी ने गले से लगा लिया. चलिए विस्तार से जानते हैं.

 

Aug 30, 2025
Viral Video: कहते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करना मानवता का सबसे बड़ा धर्म है. ये वो कर्म है जो न केवल दूसरे के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाता है, बल्कि करने वाले को भी आनंद से भर देता है. सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. जिसमें लोग जरूरतमंद लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक शख्स फूल बेचने वाली महिला की ऐसी मदद करता है कि वो उसे गले लगा लेती है. वीडियो देखने के बाद आपकी भी आंखें भर आएंगी.
क्या कर रही थी ये महिला?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि रात का समय है और एक फूलों से भरी गाड़ी से उतारा जा रहा है. इस दौरान कई लोग गाड़ी से फूलों की टोकरियां उतार रहे हैं और उनमें से कुछ फूल नीचे गिर रहे हैं. वहीं गाड़ी से चिपककर एक महिला बैठी है जो ऊपर से गिर रहे एक-एक फूल को अपने पास इकट्ठा कर रही है और अपनी टोकरी में डाल रही है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "ये सुबह के 3 बजे गिरे हुए फूलों को इकट्ठा कर रही हैं. यह इनको बेचकर सिर्फ 200 रुपये कमाएंगी. 
कैसे की महिला की मदद?

जब ये महिला जमीन से फूलों को इकट्ठा कर रही थी. इस दौरान वहां पर एक शख्स पहुंचता है और उस महिला को सबसे पहले गाड़ी के नीचे से निकलने के लिए कहता है. इसके बाद वो देखना चा​हता है​ कितने फूल इकट्ठा हुए. उसके बाद महिला गाड़ी के नीचे से एक प्लास्टिक की टोकरी निकालकर दिखाती है जो लगभग आधी भरी थी. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शख्स महिला से फूल बेचने और कितने पैसे कमाने जैसी बातें पूछ रहा होगा. उसके बाद ये शख्स जेब से पैसे निकालता है और उस महिला को दे देता है. जिससे महिला बहुत खुश हो जाती हैं और उस शख्स को बेटे की तरह गले गला लेती है.

कमेंट बॉक्स में क्या बोले लोग?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @iamhussainmansuri नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. अब तक इस वीडियो को 23 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं 75 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है. वीडियो देखने के बाद लोगों ने इस शख्स की खूब तारीफ की. एक यूजर ने कमेंट किया, "तू हिन्दु बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इन्सान की औलाद है इंसान बनेगा." 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

