पिंजरे में बंद शेर को चांटा दिखा रहा था ये शख्स और फिर... Video देखें

Viral Video: इंटरनेट पर खूंखार जानवरों की वीडियो वायरल होती रहती हैं. कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिन्हें देखकर दिल सहम जाता है. आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वो एक खूंखार शेर का वीडियो है. शेर ना सिर्फ जंगल का राजा कहलाता है बल्कि शक्तिशाली शिकारी भी है. जो झुंड में शिकार करता है. ये अपनी शक्ति और शारीरिक आकार के बल पर दूसरों का भोजन भी छीन लेता है. इसी खूंखार शेर से एक शख्स पंगा लिया और ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. अब ये वीडियो वायरल हो रही है.

शेर को कर रहा था ये इशारे

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक पिंजरे के अंदर खूंखार शेर मौजूद है. पिंजरे के बाहर एक शख्स जमीन पर बैठा हुआ है और पिंजरे में बंद शेर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है. इस दौरान शेर इस शख्स पर हमला करना चाहता है लेकिन बीच में जाल होने के कारण कुछ कर नहीं पाता है.

इस शख्स ने शेर को उंगली क्यों दिखाई?

जब शेर जाल से चिपककर बैठा तो तब इस शख्स ने सबसे पहले शेर को बाहर से चांटा मारा और उसके बाद शेर तुरंत अपनी जगह खड़ा हो गया और गुर्राने लगा. इसके बाद भी ये व्यक्ति अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था. बार-बार शेर की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे उकसाने का काम कर रहा था. जब शेर थोड़ा गुर्राना बंद करता है तभी ये शख्स फिर से शेर की तरफ उंगली करता दिखाई देता है.

शेर को चुप करने के लिए करता है ये इशारा

इस दौरान शेर भी इस शख्स के हाथ को जाल के अंदर से ही पकड़ने की कोशिश करता है. इस दौरान जब शेर गुर्राता है तब ये शख्स अपने मुंह पर उंगली रखकर शेर से चुप रहने का इशारा भी करता है. उसके बाद फिर से शेर के साथ छेड़खानी करने लगता है. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.