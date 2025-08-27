पिंजरे में बंद शेर को चांटा दिखा रहा था ये शख्स और फिर... Video देखें
पिंजरे में बंद शेर को चांटा दिखा रहा था ये शख्स और फिर... Video देखें

Lion Viral Video: पिंजरे में एक खूंखार शेर बंद है और एक शख्स जाल के बाहर से ही शेर को कभी चांटा मार रहा है तो कभी उंगली दिखा रहा है. इस दौरान शेर सिर्फ जाल नोचने को बेबस है. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 27, 2025, 02:53 PM IST
पिंजरे में बंद शेर को चांटा दिखा रहा था ये शख्स और फिर... Video देखें

Viral Video: इंटरनेट पर खूंखार जानवरों की वीडियो वायरल होती रहती हैं. कई बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिन्हें देखकर दिल सहम जाता है. आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं वो एक खूंखार शेर का वीडियो है. शेर ना सिर्फ जंगल का राजा कहलाता है बल्कि शक्तिशाली शिकारी भी है. जो झुंड में शिकार करता है. ये अपनी शक्ति और शारीरिक आकार के बल पर दूसरों का भोजन भी छीन लेता है. इसी खूंखार शेर से एक शख्स पंगा लिया और ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. अब ये वीडियो वायरल हो रही है.
यह भी पढ़ें: दोस्त को मौत के मुंह से ले आए ये जंगली कुत्ते, Video में देखें कैसे छीना तेंदुए का निवाला

शेर को कर रहा था ये इशारे
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक पिंजरे के अंदर खूंखार शेर मौजूद है. पिंजरे के बाहर एक शख्स जमीन पर बैठा हुआ है और पिंजरे में बंद शेर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है. इस दौरान शेर इस शख्स पर हमला करना चाहता है लेकिन बीच में जाल होने के कारण कुछ कर नहीं पाता है.
यह भी पढ़ें: शेर से पंगा लेने चिड़ियाघर में घुस गई लड़कियां, सिर्फ एक वजह से बच गईं जान वरना...

इस शख्स ने शेर को उंगली क्यों दिखाई?
जब शेर जाल से चिपककर बैठा तो तब इस शख्स ने सबसे पहले शेर को बाहर से चांटा मारा और उसके बाद शेर तुरंत अपनी जगह खड़ा हो गया और गुर्राने लगा. इसके बाद भी ये व्यक्ति अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा था. बार-बार शेर की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे उकसाने का काम कर रहा था. जब शेर थोड़ा गुर्राना बंद करता है तभी ये शख्स फिर से शेर की तरफ उंगली करता दिखाई देता है.
यह भी पढ़ें: शेर ने प्यार-प्यार में दबोची शख्स की गर्दन, मालिक ने आकर मारा ऐसा थप्पड़! होश आ गए ठिकाने

शेर को चुप करने के लिए करता है ये इशारा
इस दौरान शेर भी इस शख्स के हाथ को जाल के अंदर से ही पकड़ने की कोशिश करता है. इस दौरान जब शेर गुर्राता है तब ये शख्स अपने मुंह पर उंगली रखकर शेर से चुप रहने का इशारा भी करता है. उसके बाद फिर से शेर के साथ छेड़खानी करने लगता है. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

;