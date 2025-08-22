नेवले ने दबोच लिया नाग का फन, कैमरे में कैद हो गया भयानक लड़ाई का वीडियो

Mongoose Snake fight Video: सांप और नेवला आपस में जानी दुश्मन माने जाते हैं और इनकी दुश्मनी की कहानियां सदियों पुरानी हैं. लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने सांप और नेवले की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा होगा. लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर आप सांप और नेवले की लड़ाई के तमाम वीडियोज देख सकते हो.

यह भी पढ़ें: सातवें आसमान पर पहुंचा बाज का गुस्सा, चूजे को खाने आए सांप का कर दिया ये हाल, नहीं देखा जाएगा पूरा वीडियो

कैमरे में कैद हुई सांप और नेवले की लड़ाई

सांप और नेवले की खतरनाक लड़ाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक नेवला सांप पर जानलेवा हमला करता है और सांप को मौत की नींद सुला देता है. वीडियो में दिखता है कि एक रेतीला मैदान है जहां एक सांप और नेवला एक-दूसरे के सामने हैं. अचानक नेवला सांप के फन को अपने तेज दांतों में फसा लेता है और बुरी तरह कुतर देता है. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई.

यह भी पढ़ें: जिस नेवले से खौफ खाते हैं जहरीले सांप, उससे पंगा ले बैठा ये कुत्ता; Video देखकर नहीं रुकेगी हंसी

Add Zee News as a Preferred Source

सांप और नेवले की कहानी

अक्सर बचपन में दादी-नानी सांप और नेवले की दुश्मनी को लेकर कई काल्पनिक कहानियां सुनाती थी और हम भी बड़े ध्यान से सुनते थे. कहा जाता है कि इन दोनों के बीच पैदाइशी दुश्मनी होती है. लेकिन ये दुश्मनी पैदाइशी नहीं बल्कि इसके पीछे साइंस, नेचर और जीवन संघर्ष सबसे बड़ा कारण है.

सांप और नेवले में दुश्मनी क्यों?

दरअसल, सांप और नेवला दोनों ही शिकारी जीव हैं और दोनों ही पेट भरने के लिए संघर्ष करते हैं. सांप और नेवले की दुश्मनी का एक कारण ये भी है कि नेवले के बच्चे सांपों का पसंदीदा भोजन होते हैं. जिस कारण नेवला अपने बच्चों की सुरक्षा में बिल्कुल भी चूक नहीं कर सकता है और यही कारण है कि वो सांप को अपना दुश्मन मानता है.

नेवला करता है जोरदार हमले

नेवला सांप को अपने आस-पास बर्दास्त नहीं कर पाता है और सांप को देखते ही हमला कर देता है. अक्सर इस लड़ाई में नेवले की ही जीत होती है नेवले की शारीरिक बनावट सांप के हमलों को नाकाम करती है. इसी के साथ नेवले की फुर्ती और जोरदार हमलों के सामने सांप अक्सर दम तोड़ देता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.