चेहरे से उतार लिया चश्मा तो लड़की ने की लंगूर के साथ ऐसी हरकत, Video देखकर नहीं रुकेगी हंसी
Langur Viral Video: लंगूर पहले लड़की के चेहरे से हाथ मारकर चश्मा उतार देता है. उसके बाद लड़की लंगूर के मुंह पर फूंक मारती है. लंगूर और लड़की का ये मस्ती भरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:41 AM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के मस्ती भरे वीडियो वायरल होते रहते हैं. जानवर चुलबुली हरकतें करते रहते हैं और जब वो मस्ती कैमरे में कैद हो जाती है तो वीडियो वायरल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लंगूर पहले लड़की का चश्मा उतारता है और उसके बाद चेहरे पर हाथ मारकर परेशान करता है. लंगूर की ये हरकते कैमरे में कैद हो गईं और अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: 'दिल पर चलाई छुरियां' सुनकर पक गए लंगूरों के कान, तुरंत हो गए नौ दो ग्यारह; Video देखें

लड़की ने लंगूर के साथ क्या किया?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पेड़ के नीचे एक लंगूर के साथ लड़की मौज-मस्ती कर रही है. इस दौरान लंगूर लड़की के चेहरे पर हाथ मार देता है जिससे लड़की का चश्मा उतर जाता है. इसके बाद लड़की बोलती है, "मेरा चश्मा कैसे उतारा". इसके बाद लड़की अपने अंदाज में चश्मा पहन लेती है. फिर लड़की वीडियो में बोलती है, "देखो मैं फूंक मारूंगी और देखना ये कैसे करेगा". इसके बाद लड़की लंगूर के चेहरे पर फूंक मारती है. इस दौरान लंगूर बचने के लिए चेहरे को हाथों से ढकते और आंखों को बंद करते हुए दिखाई देता है. अब इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: ठेले पर बैठा रोटी खा रहा था मुन्ना, आ धमका बड़ा लंगूर और फिर... Video देखें

किस अकाउंट से किया गया अपलोड?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @connect_2_v नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो पर 2.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 18 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CONNECT 2 V (@connect_2_v)

वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कट गई मौज
वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में खूब मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "सच में बहन, आपकी और इन वानर राज की दोस्ती बहुत अद्भुत और निराली है. जय श्री राम आप पर स्वयं श्री राम की कृपा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "अच्छा लगा ये देखकर कि औरत से लंगूर भी डरता है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

