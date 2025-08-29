चेहरे से उतार लिया चश्मा तो लड़की ने की लंगूर के साथ ऐसी हरकत, Video देखकर नहीं रुकेगी हंसी

Viral Video: सोशल मीडिया पर जानवरों के मस्ती भरे वीडियो वायरल होते रहते हैं. जानवर चुलबुली हरकतें करते रहते हैं और जब वो मस्ती कैमरे में कैद हो जाती है तो वीडियो वायरल हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लंगूर पहले लड़की का चश्मा उतारता है और उसके बाद चेहरे पर हाथ मारकर परेशान करता है. लंगूर की ये हरकते कैमरे में कैद हो गईं और अब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है.

लड़की ने लंगूर के साथ क्या किया?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पेड़ के नीचे एक लंगूर के साथ लड़की मौज-मस्ती कर रही है. इस दौरान लंगूर लड़की के चेहरे पर हाथ मार देता है जिससे लड़की का चश्मा उतर जाता है. इसके बाद लड़की बोलती है, "मेरा चश्मा कैसे उतारा". इसके बाद लड़की अपने अंदाज में चश्मा पहन लेती है. फिर लड़की वीडियो में बोलती है, "देखो मैं फूंक मारूंगी और देखना ये कैसे करेगा". इसके बाद लड़की लंगूर के चेहरे पर फूंक मारती है. इस दौरान लंगूर बचने के लिए चेहरे को हाथों से ढकते और आंखों को बंद करते हुए दिखाई देता है. अब इस लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

किस अकाउंट से किया गया अपलोड?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @connect_2_v नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इस वीडियो पर 2.7 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं 18 हजार से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं.

वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कट गई मौज

वीडियो देखने के बाद लोगों ने कमेंट बॉक्स में खूब मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "सच में बहन, आपकी और इन वानर राज की दोस्ती बहुत अद्भुत और निराली है. जय श्री राम आप पर स्वयं श्री राम की कृपा है." दूसरे यूजर ने लिखा, "अच्छा लगा ये देखकर कि औरत से लंगूर भी डरता है."

