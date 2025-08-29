आईफोन दबोच कर बैठ गया ये मोटा-सा बंदर, आखिर कैसे मिला वापस, Video में आप खुद ही देख लें

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी लड़ाई-झगड़े तो कभी मस्ती भरे वीडियो वायरल होते हैं. बंदरों की बात करें तो इनका इंसानों के साथ अलग ही नाता है. देश के कई इलाकों में बंदरों का आतंक है, लेकिन इसी आतंक से फनी मोमेंट भी निकल कर आते हैं. बंदर का ऐसा ही एक फनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया गया है कि एक बंदर किसी व्यक्ति का आईफोन लेकर छत पर चढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: चेहरे से उतार लिया चश्मा तो लड़की ने की लंगूर के साथ ऐसी हरकत, Video देखकर नहीं रुकेगी हंसी

क्या थी बंदर की डिमांड?

बंदरों के द्वारा सामान छीनने की वीडियो वायरल होती रहती हैं. कहीं बंदर किसी की सब्जी या फल छीन लेता है. तो कहीं आंखों पर से चश्मा ही उतारकर ले जाता है. इस बार बंदर किसी व्यक्ति का आईफोन 16 प्रो मेक्स लेकर ही भाग गया और एक छत पर जाकर बैठ गया. जब कोई बंदर किसी का कीमती सामान ले जाता है. तो माना जाता है​ कि उसे खाने की कोई चीज दे दो, तो वह उस सामान को छोड़ देता है.

यह भी पढ़ें: ठेले पर बैठा रोटी खा रहा था मुन्ना, आ धमका बड़ा लंगूर और फिर... Video देखें

कैसे वापस मिला आईफोन?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर छत पर आईफोन लेकर बैठा है और नीचे से लोग उसको जूस के पैकेट दे रहे हैं. एक जूस का पैकेट बंदर को मिल जाता है, लेकिन वो आईफोन नहीं छोड़ता है. इसके बाद बंदर के एक हाथ में आईफोन और दूसरे हाथ में जूस का पैकेट होता है. अब बंदर आईफोन के साथ जूस का भी आनंद ले रहा है. इसके बाद लोग जूस के और पैकेट बंदर की ओर उछालते हैं. जब बंदर को दो पैकेट मिल जाते हैं तब जाकर बंदर आईफोन को वहीं पर छोड़कर चला जाता है.

वीडियो देखकर क्या बोली पब्लिक?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @deepak_kushwaha6 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 43 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने फनी कमेंट किए हैं. एक यूजर ने​ लिखा, "देख लो फोन को प्यार से वापस रखा है, वरना फेंक भी सकता था." दूसरे यूजर ने लिखा, "मेरा भी फोन ले गया था बड़ी मुश्किल से माना, वो भी 8 जूस ​के पैकेट के बाद."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.