घर के सारे काम करने के बाद सोता है ये कुत्ता! लोग बोले 'डॉगेश भाई का जलवा' देखें वायरल Video
Dogesh Bhai Ka Viral Video: आपने कई वीडियो देखी होगी जिसमें कुत्ते घर के काम करते नजर आते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसे डॉगी का वीडियो वायरल हो रहा है जो इंसान की तरह काम कर रहा है, आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Aug 30, 2025, 07:30 AM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर पालतू जानवरों की वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो काफी फनी होते हैं और कुछ वीडियो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये जानवर ही हैं या कोई इंसान है. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक कुत्ता घर के काम करता नजर आ रहा है.
घर के कौन-कौन से काम करता है ये कुत्ता?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है​ कि एक पालतू कुत्ता बिल्कुल इंसानों की तरह पहले कमरे का गेट खोलकर अंदर आता है. उसके बाद वापस गेट को बंद कर देता है. इसके बाद वो अंदर आता है और सामने रखे टेबल फेन को ऑन करता है. फेन चालू करने के बाद वो पेड पर पड़ी बेडशीट को बिछाता है. इसके बाद वो रूम की लाइट ऑफ करता है और बेड पर आराम से सो जाता है. ये मजेदार वीडियो कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
किस अकाउंट से किया गया शेयर?

ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @petscommunity._ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और अब तक इस वीडियो को 68 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं. इतना ही नहीं, 50 हजार से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी कर चुके हैं.

वीडियो देखकर क्या बोली जनता?
इस कुत्ते के कारनामे देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "इंसान इतना स्ट्रगल कर रहा है और डॉगेश भाई एसी वाली जिंदगी जी रहे हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "डॉगेश भाई ने अच्छे कर्म किए हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "ये तो हमसे भी अच्छी लाइफ जी रहा है." इसके अलावा किसी यूजर ने लिखा, "घर का राजा बेटा डॉगेश भाई."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

intelligent dogDogesh BhaiIntelligent animals

