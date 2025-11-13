180 की स्पीड​ पर भी नहीं छलका एक बूंद पानी, मक्खन की तरह दौड़ती है ये नई वंदे भारत, वीडियो वायरल

Vande Bharat Sleeper Train: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहे हैं. वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन के लॉन्चिंग से पहले कई ट्रायल वीडियो सामने आ रहे हैं. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पैसेंजर कोच के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है और गिलास का पानी एकदम स्टेबल है. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ट्रेन की बेहतर स्टेबिलिटी की तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो ने मचाया तहलका

47 सेकंड की इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. वीडियो में दिखता है कि पैसेंजर सीट की विंडों पर पानी से भरे दो गिलास के ऊपर भी एक गिलास रखा है. गिलास के पीछे एक स्मार्टफोन लगा है जो वाहन की स्पीड को मापता है. फोन की स्क्रीन पर दिखता है कि स्पीड 170 से 180 तक जाती है, लेकिन फिर भी पानी एक बूंद नहीं गिरता है.

कब तक मिलेगी ये सुविधा?

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर के इस विडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है. ये वीडियो दिखाता है कि भारतीय रेलवे दिन प्रति दिन कैसे आधुनिकता और तकनीक की ओर कदम बढ़ा रहा है. हालांकि वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन की लॉन्चिंग डेट अभी फिक्स नहीं हुई है. जानकारी के अनुसार ये 2026 में लॉन्च हो सकती है. वैसे इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को सितंबर 2025 में ही लॉन्च होना था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों के चलते ये डेट टलती रही.

वंदे भारत स्लीपर को किसने बनाया

जानकारी के अनुसार इस ट्रेन को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) द्वारा डिजाइन किया गया है. इसमें ICF (इंटीग्रल कोच फैक्ट्री) तकनीक का उपयोग किया गया है. ये ट्रेन इस तरह से डिजाइन की गई है कि आप बहुत की कम्फर्ट के साथ लंबा सफर कर सकते हो. अब ये नई ट्रेन लॉन्च होने से पहले इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ऐसे में जनता को बेसब्री से इस ट्रेन की लॉन्चिंग का इंतजार है.

Vande Bharat Sleeper clocked 180 kmph during trials and the three glasses of water stayed perfectly still. pic.twitter.com/ps5YSkoKt7

किसने शेयर किया वीडियो

वंदे भारत की इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @gemsofbabus_ नाम के हैंडल से लॉन्च किया गया है.

