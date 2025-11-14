Advertisement
मेरी बहु को... भोलेनाथ जी को लेटर लिखती थी सासु मां, बहु को मंदिर से मिली पुरानी डायरी

Viral Video: बहु घर के मंदिर की सफाई कर रही थी तब उसको एक नोटबुक मिली. जिसमें उसकी सासु मां ने भगवान को लेटर लिखकर "बहु को बच्चा हो जाए" उसकी दुआ मांगी थी. सासु मां का ये प्यार देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं. बहु ने वीडियो बनाकर वो डायरी भी दिखाई और पूरी कहानी बताई.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 14, 2025, 11:12 AM IST
Viral Video: कहते हैं, "मां तो आखिर मां होती है." मां बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं. हमेशा ईश्वर के सामने बच्चों की खुशियों के लिए ही हाथ फैलाते हैं. जहां ज्यादातर घरों से सास बहू के झगड़े की बातें सुनने को मिलती हैं. उस दौर में सासु मां का ऐसा प्यार देखने को मिला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा. दरअसल, हुआ ये कि बहु घर के मंदिर की सफाई कर रही थी. तब उसको एक नोटबुक मिली जिसमें उसकी सासु मां ने भगवान को लेटर लिखकर "बहु को बच्चा हो जाए" उसकी दुआ मांगी थी. सासु मां का ये प्यार देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं. 

मंदिर में मिली डायरी
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बहुत ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बहु घर के मंदिर की सफाई कर रही है. इस दौरान मंदिर से उसको एक नोटबुक मिलती है. जब वह उस नोटबुक को खोलती है तो हैरान रह जाती है और भावुक भी. दरअसल, वो नोटबुक उसकी सासु मां की थी. बहू ने बताया कि उस नोटबुक में भोलेनाथ के लिए लेटर लिखे हैं जिसमें सासु मां ने दुआ मांगी है कि उनकी बहु को बच्चा हो जाए. महिला ने बताया, "5 साल हो गए थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ था फिर भी आज तक मेरी सास ने मुझे कभी ताना नहीं मारा, बल्कि भोलेनाथ से दुआ करती रहीं." इसके बाद वो महिला ने बताया कि उसकी मां भी माता रानी से दुआ मांगती रहती हैं. वो कहती है, "जब दो मां एक साथ भगवान से विनती करे तो भगवान को मजबूर होना पड़ता है."
कब हुआ बेटा?
इसके बाद वीडियो में एक प्यारा सा मासूम दिखाई देता है. पहले वो नोटबुक में दिखाती है जिसमें 29 जुलाई 2024 की तारीख पड़ी होती है. उसके बाद वो कहती है कि पिछले साल सासु मां दे दुआ मांगी और एक साल में भगवान जी ने ये दे दिया. इसके बाद वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मम्मी जी ये कर सकती हैं. वीडियो के कैप्शन में महिला ने जानकारी दी, "मम्मी के लेटर लिखने के अगले ही महीने मैने बेबी कंसीव कर लिया था." वीडियो के आखिर में महिला कहती है, "मां बाप का प्यार हिडन लव होता है वो दिखता नहीं है." इसके बाद महिला सासु मां और भोलेनाथ को थैंक्यू बोलती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

